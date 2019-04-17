【豐銀投顧】強茂資通再億光！好股不斷還要買！

◆盤勢分析

前天 4/15，筆者的文章提到有一檔國內最大、中國第二大、全球第五大 LED 封裝廠。同時在國內 LED 燈泡市佔 50%；目前相關專利逾 1000 件；與 OSRAM 專利交互授權並獲代工訂單。而其汽車頭燈、尾燈及車內燈等車用 LED 已獲國際汽車大廠的訂單。另外，Mini LED 預計今年開始出貨，初期鎖定手機及車用背光產品。其「小間距顯示屏」應用擴及電影院螢幕及軍事用途，已獲韓國電影院的相關訂單，戰情室所需的螢幕也有潛在客戶。前年 EPS 2.74 元。去年 EPS 1.8 元。這一檔股票其實就是 2393 的億光！今天果然慢慢上漲約 4% 來到 30.9 元，推介在 4/15，隔天的 4/16 還可以在 29.6 元以下買進，與我們家族成員的一樣的價位呢！

現在的台股，是處於這一年來幾乎最低的波動率，也就是打開 vix 指數檢察，現在真的是低到不行。低波動率代表的就是各種指標、技術分析會整個失效。上週五收盤後，中國公佈貨幣項目，短期票據融資激增，這就有可能成為新的資金來源。也就是說，只要資金一直維持充沛，台股乃至於全球股市都還會持續漲。這是短線上必須注意的點，不要一直認為漲高就非得要拉回，過度的相信技術分析，恐怕會造成分析上的盲點，這個時候不是你常用的技術分析或工具失靈，而是資金推升的行情是無法預估的，應該將目標擺在個股上。

先前我們在這裏推薦了不少的好股，穩懋、聯發科、台郡、零壹、強茂、資通，再到前天的億光還有昨天在小老鼠 168-937 家族中公開的玉晶光… 等。每一檔都在之後創下新高！也由於這個盤真的是量價齊揚，因此我們操作股票的腳步從未停過！正是因為目前是最適合操作股票的盤勢，此時不把握機會，更待何時？希望投資人都能把握這個好機會進場獲利滿滿，我們也還將在明天再佈局新的股票！祝投資人操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師