傳合併案受美司法部阻擋 Sprint和T-Mobile股價應聲下挫

據外電報導，美國電信巨頭 Sprint 和 T-Mobile 的 260 億美元併購案可能遭到美國司法部反壟斷機構否決，此消息傳出後，Sprint(S-US) 盤後股價下跌多達 9%，T-Mobile 則 (TMUS) 下跌約 4%。

Sprint 股價走勢 (圖: 谷歌)

T-Mobile 股價走勢 (圖: 谷歌)

知情人士指出，美國司法部反壟斷官員擔心，合併案將對無線電信產業的市場公平競爭產生威脅，並已告知美國第三和第四大電信商 T-Mobile 和 Sprint，如果按照現有合併架構，將不會批准兩家公司 260 億美元的合併案。

對此，T-Mobile 執行長 John Legere 否認了該篇報導的真實性。Sprint 執行董事 Marcelo Claure 也在推文上表示：「我們仍在繼續與監管機構討論與 TMobile 合併的問題。過程正在進行中，我們沒有進一步的評論。」

美國司法部則拒絕表達評論。

目前美國無線電信市場已經呈現飽和。美國電信巨頭 Verizon(VZ-US) 和 AT&T(T-US) 在該產業中佔據主導地位。分別擁有超過 1 億名的用戶。然而，Sprint 和 T-Mobile 兩家客戶的總和比任一家競爭對手都少。這也是兩家公司多年來試圖合併的原因。

目前，Verizon 和 AT&T 都推出了 5G 網絡服務，Sprint 和 T-Mobile 則相對落後。兩家公司表示，通過合併，他們將能集中資源並降低成本，為客戶建立更快的 5G 網絡。

知情人士指稱，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 也在同樣要求的 T-Mobile 和 Sprint 公司提供更多相關數據資料來解釋合併後的成本節約方案，以及如何建設無線基地台來提供網路寬頻服務。

美國司法部監管機構和多個州總檢察長的主要擔憂，兩家的併購將導致失業、業內競爭減少和價格上漲，美國鄉村地區更可能因此受到衝擊。