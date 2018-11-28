宏達電明年推全球首款5G產品 攜手Sprint搶攻美國市場

宏達電 (2498-TW) 今 (28) 日宣布，將於明年上半年在全球推出首款 5G mobile smart hub，且已結盟美國電信巨擘 Sprint，要搶灘美國 5G 市場。外媒預期，該款產品可能具備多媒體與資料傳輸功能，且若該產品具備熱點功能，就可將 5G 訊號轉換成 WiFi，以連結其他行動裝置。

HTC 董事長暨執行長王雪紅表示，HTC 正在打造 5G 時代生態圈，在這個踏入全新科技世代的時間點，智慧型手機仍是人類生活不可或缺的一環，隨著 5G 時代到來，將會陸續實現所有策略性的偉大理想，如同過往宏達電引領 3G／4G 等通訊技術演進，正努力為 5G 到來做好準備。

宏達電將於明年上半年正式推出 5G mobile smart hub，據外媒指出，該產品可能為具備多媒體與資料傳輸功能，雖然目前詳細功能與發佈日期尚未對外公布，但若該產品具備熱點功能，就可將 Sprint 的 5G 訊號轉換成 WiFi，以連結其他行動裝置。

據 Sprint 規劃，明年上半年將於美國主要大城市中的 9 個城市，推出行動 5G 網絡，包括亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、休士頓、堪薩斯城、洛杉磯、紐約市、鳳凰城和華盛頓特區，日後也將陸續公佈更多城市。