〈蘋果高通纏訟落幕〉高通蘋果握手言和 英特爾不玩了反而大漲逾4%？

高通 (QCOM-US) 與蘋果漫長的法律糾紛，意外於週二取得和解，雙方簽訂供應協議，蘋果 (AAPL-US) iPhone 將再次採用高通數據晶片，根據和解協議，高通給予蘋果 6 年的專利授權，蘋果則支付授權金給高通，但雙方不願透露金額。

由於高通 5G 晶片已達出貨階段，而蘋果的供應商英特爾 (INTC-US) 還在研發階段，因此蘋果與高通和解後，iPhone 有機會趕上三星和其他手機廠一併競爭 5G 手機。

Susquehanna 金融集團分析師 Christopher Rolland 認為，這是高通的一大勝利。高通股價也熱烈大漲 23%，創 19 多年來最大單日漲幅，盤後續揚約 7%，報 75.25 美元。

蘋果高通纏訟多年，也因此英特爾自去年來成了蘋果數據晶片的獨家供應商，現在兩家握手言和，英特爾又將如何反應？

英特爾週二股價收升 43 美分或 0.76%，盤後續揚 4% 以上，報 59.20 美元。

雖然英特爾可能會流失一些 iPhone 晶片訂單，但英特爾投資者向來對數據機晶片業務很冷淡，因為該業務不像英特爾核心 CPU 晶片那樣獲利豐厚。

Moor Insights & Strategy 分析師 Patrick Moorhead 認為，「英特爾股價沒有下跌，因為數據機在公司營收占比上來說只有一小部分。」

高通和蘋果沒有透露新供應協議何時開始，但因為英特爾預計明年之前都不可能生產出手機適用的 5G 晶片，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 認為蘋果很有可能會採用高通的 5G 晶片。

英特爾週二晚間發表聲明指出，公司會繼續滿足現有客戶的 4G 手機晶片需求，但預計不會推出 5G 數據機晶片產品，包括原本計畫在 2020 年推出的產品。

蘋果沒有透露英特爾是否仍維持供應商身份，但根據該公司管理階層在法院審判時的證詞，蘋果的政策是常態維持多家供應商。

高通表示，這樣的和解結果預計可以產生額外獲利每股 2 美元，但分析師告誡，目前尚不清楚這 2 美元中有多少來自供應協議中的授權交易。

目前分析師也不確定，蘋果依據此回和解協議支付的一次性費用是為了清償過去 2 年未支付權利金，還是支付未來 6 年的授權金頭款。

除了英特爾以外，高通與蘋果之間和解也衝擊到中國手機廠華為，因為華為也與高通有專利授權糾紛，分析師廣泛認為，華為也密切關注蘋果的訴訟結果，以衡量自身的談判地位與籌碼。

此外，《CNBC》15 日甫報導，華為可能一改過去晶片只給自家使用的政策，願提供 5G 晶片給蘋果或其他手機廠，如今蘋果高通言和，蘋果對華為晶片的需求度應會下降。

英特爾沒有立即回應媒體置評請求。