政策顯成效 中國各項經濟數據好轉

中國政府今 (17 日) 公布一系經濟數據，除了第一季經濟成長達 6.4%，優於預期外，其餘重要經濟指標多數也優於預期，且出現回溫的跡象，市場也扭轉去年底以來對經濟悲觀的氛圍。

中國經濟回升，主要因素在於中國政府在年初實施寬鬆貨幣政策、刺激性的財政政策，如全面減稅降費，以及擴大基建投資，再配合中美之間貿易緊張情勢暫緩所致。

固定資產投資

中國統計局公布資料顯示，今年 1-3 月份，中國固定資產投資（不含農戶）達 10.19 兆元，年增 6.3%，符合預期，漲幅比 1-2 月份上升 0.2 個百分點。

圖: 中國統計局

其中，民間固定資產投資 6.15 兆元，年增 6.4%，漲幅比 1-2 月份下滑 1.1 個百分點。

工業增加值

3 月份，規模以上工業增加值年增 8.5%，預期 5.9%，創 2014 年 7 月以來新高，也比 1-2 月份提升 3.2 個百分點。第一季規模以上工業增加值年增 6.5%。

圖: 中國統計局

第一季，中國工業產能利用率為 75.9%，比前一個季度下滑 0.1 個百分點，比去年同期下降 0.6 個百分點。

圖: 中國統計局

房地產開發

1-3 月份中國房地產開發投資人民幣 2.38 兆元，年增 11.8%，漲幅比 1-2 月份提升 0.2 個百分點，比去年同期增加 1.4 個百分點。

圖: 中國統計局

其中，住宅投資達人民幣 1.73 兆元，年增 17.3%，漲幅下滑 0.7 個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為 72.5%。

第一季度，商品房銷售面積與銷售金額年度變化均呈現回溫，不過銷售面積年變動情況依然為負。其中，中國商品房銷售面積達 2.98 億平方公尺，年減 0.9%，降幅比 1-2 月份縮小 2.7 個百分點；商品房銷售金額人民幣 2.7 兆元，年增 5.6%，漲幅比 1-2 月份提高 2.8 個百分點。

圖: 中國統計局

第一季，新屋開工面積止跌回升，達 3.87 億平方公尺，年增 11.9%，漲幅提高 5.9 個百分點。

3 月份，房地產開發景氣指數為 100.78 點，比 2 月份上升 0.21 點。

消費零售

1-3 月份中國社會消費品零售總額達人民幣 9.78 兆元，年增 8.3%，符合預期，比 1-2 月份提升 0.1 個百分點，比去年同期下滑 1.5 個百分點。

其中，網路零售金額人民幣 2.24 兆元，年增 15.3%，比 1-2 月份提高 1.7 個百分點。

3 月份消費品零售總額為人民幣 3.17 兆元，年增 8.7%，比 1-2 月份提高 0.5 個百分點。

圖: 中國統計局

第一季，中國城鎮新增就業人數達 324 萬人。3 月份，中國城鎮調查失業率為 5.2%，比前一個下降 0.1 個百分點。

此外，第一季，中國人均可支配收入達人民幣 8493 元，年增 8.7%。其中，城鎮居民人均可支配收入人民幣 1.16 萬元，年增 7.9%；農村居民人均可支配收入人民幣 4600 元，年增 8.8%。

第一季，人均可支配收入中位數達人民幣 7158 元，年增 8.8%。

2019 年第一季，人均消費支出人民幣 5538 元，年增 7.3%。其中，城鎮居民人均消費支出人民幣 7160 元，年增 6.1%；農村居民人均消費支出人民幣 3525 元，年增 8.7%。

法人觀點

市場人士認為從今天公布的一系列經濟數據來看，主要有四大亮點：

一. 中國經濟出現明顯回穩跡象，無論是工業、投資、消費等等的數據，還是之前公布的外貿、物價和金融指標等，都傳出好消息。

二. 經濟主體預期改善，3 月中國製造業 PMI 大幅反彈已顯示，企業對未來市場前景不再悲觀，主動擴大生產和補庫存的積極性已有所提升。

三. 經濟先行指標的社會融資成長，及經濟晴雨表的股市已提早觸底反彈，預告著未來經濟回穩的趨勢有機會延續。

四. 經濟結構持續改善，消費升級可為新舊動能轉換所激發的經濟成長新動能帶來樂觀的預期。