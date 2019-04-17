

◆盤勢分析

1. 因高通與蘋果達成和解，美國半導體類股領漲，四大指數收高，終場漲幅介於 0.05~3.19%。其中，高通上漲 23.21% 表現最佳，美光、AMD、NVIDIA 漲幅超過 1.8%，台積電 ADR 上漲 0.94%、APPLE 小漲 0.1%；台指期夜盤收高 0.51%。

2. 台股週二早盤跳空高開，盤中 2330 台積電、2317 鴻海、2353 宏碁等權值股持續轉強，推升加權指數緩步走高，終場指數收在 10,927.8 點，上漲 52.25 點，漲幅 0.48%，再創波段新高。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 棒，但再創反彈新高，各天期均線呈現多頭架構。

(2) 量能：成交量微增至 1,313.17 億元，呈現量增價漲。

(3) 技術指標：日 KD 指標向上、MACD 柱狀體再度飄高，型態仍有利多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 75.47 億元；外資 + 56.13 億元、投信 - 2.30 億元、自營 + 21.64 億元。

4.OTC 指數早盤開高，盤中重新站回 5 日線，終場收 142.73 點，上漲 0.61%，目前短線上方壓力為 145 點整數關卡，下方支撐為 140 點。

5.LED：因傳出三安光電是下一波的被美國制裁企業，應材將停止供貨，市場期待轉單效應，國內晶片龍頭 2448 晶電爆量強勢漲停，相關廠商 2499 東貝、3031 佰鴻、4956 光鋐量出上漲。

6.PCB：類股維持強勢，陸資分析發表看好 2313 華通打入 SpaceX Starlink 供應鏈，股價再創波段新高；3037 欣興、4958 臻鼎 - KY 股價持續高盪震盪。上游 CCL 三雄 6274 台燿、6213 聯茂、2383 台光電股價全數波段創高；下游 SMT 6278 台表科創反新高。

7. 散熱模組：族群 3338 泰碩受惠 5G 基地台與智慧型手機訂單增溫，股價站上 60 元大關，6230 超眾、3324 雙鴻、3017 奇鋐創高後拉回震盪。

8. 被動元件、矽晶圓：2492 華新科股價緩步推升，周二創波段新高，帶動二線廠商 6175 立敦、2375 智寶轉強。矽晶圓的 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科股價周二有初見增溫的跡象。

9. 自行車：2019 年電動自行車產業前景佳，雙雄 9921 巨大、9914 美利達股價整理多日後周二股價緩步推高。

10. 台積快攻 6 奈米 明年 Q1 試產： 晶圓代工龍頭 2330 台積電 16 日宣布推出 6 奈米（N6）製程技術，大幅強化目前領先業界的 7 奈米（N7）技術，協助客戶在效能與成本間取得高度競爭力的優勢，同時藉由 7 奈米技術設計的直接移轉而達到加速產品上市目標。台積電預計 6 奈米製程將在 2020 年第一季進入試產。

11. 敦泰 Q2 營收 拚季增 3 成：IC 設計廠 3545 敦泰重新奪回中國大陸手機品牌大單，加上新產能逐步放量，帶動觸控暨驅動 IC（IDC）出貨迅速回溫，且觸控 IC 又有 OLED 觸控 IC 及小米、亞馬遜的智慧音箱訂單挹注。市場法人樂觀預期，敦泰第二季營收季增率將上看至少 30％水準，重新站回單季 20 億元以上關卡。

12. 鞍鋼 5 月內銷盤價 全面大漲：繼寶鋼和武鋼開平高盤之後，大陸另一大鋼廠鞍鋼 16 日也開出 5 月內銷盤價，包括熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅鋼捲等多項鋼品價格，全面大漲，每公噸調漲 100～200 元人民幣。此舉，2002 中鋼表示目前鋼價已穩住，且有穩健向上的趨勢。

