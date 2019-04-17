〈財報〉IBM營收不及預期 盤後一度重挫4%

IBM (IBM-US) 週二公布第一季營收低於分析師預期，盤後股價一度重挫 4%，爾後跌幅收斂至 2.5%。

財報關鍵數據

EPS：不含特定項目 2.25 美元 vs 2.22 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 5% 至 181.1 億美元 vs. 184.6 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

IBM 第一季營收年率已連續 3 季下降，先前 IBM 曾連續 22 季營收年率下降，直至 2017 年止步。

IBM 重申，2019 全年 EPS 13.90 美元，不含特定項目，但根據 Refinitiv，分析師先前預期今年全年 EPS 13.91 美元，不含特定項目。

今年第一季 IBM 表示，抵押貸款服務業務已出售給 Mr. Cooper 集團，且今年稍晚將放棄提供運作資金給特定種類的 IT 產業公司之業務。

IBM 改變了第一季財報的公布結構，因 IBM 不再擁有「技術服務 & 雲端平台部門」，而改為「雲端 & 認知軟體」和「全球技術服務業務」兩種部門，該公司的合併業績沒有變化。

各部門財報細況

全球技術服務業務：營收年減 7% 至 68.8 億美元，此為新報告結構中最大的部門，內含基礎設施和雲端服務、技術支援服務。

雲端 & 認知軟體：營收年減 1.5% 至 50.4 億美元，該部門內含認知 app、雲端和數據平台以及交易處理平台。

全球商業服務：營收 41.2 億美元，與去年同期大致持平。

系統：營收年減 11% 至 13.3 億美元。

IBM 表示，系統成長遭 IBM Z 產品週期動力的衝擊所抵銷。去年第一季 IBM 公布營收成長，部分係因各企業升級至新大型主機技術，所以今年第一季的表現相較不好，因為 IBM Z 的營收 (系統部門的一部分) 年減 38%。

全球金融：營收 4060 億美元，大致持平。

其他：營收 4.17 億美元。（IBM 正剝離的業務)

IBM 沒有公布策略首要 (strategic imperatives) 部門的季度總營收，該部門是 IBM 尋求成長的領域：分析、雲端、行動和資安。2018 年 IBM 半數營收來自策略首要部門。

IBM 以 340 億美元收購紅帽，預計今年下半年完成收購。野村 Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 領導的團隊報告指出，「在收購紅帽之前，IBM 已經正在贏得新或甚至雲端原生的顧客，趁企業開始將關鍵 app 從本地移轉到公共雲或私有雲上之際，紅帽的產品 OpenShift 應可助 IBM 爭取新顧客和新工作能力。」

今年迄今 IBM 股價已經上漲了 28%。