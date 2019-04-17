全球基金經理月度調查：最繁忙的交易是做空歐股

根據美銀美林週二 (16 日) 發布的全球基金經理月度調查顯示，全球基金經理對經濟增長的預期是近三年來最悲觀的，66% 基金經理預期經濟成長將低於趨勢水準和低通膨水準，創 2016 年 10 月以来最高。

該調查顯示，70% 受訪者預計全球經濟將在 2020 年下半年或更晚些時候開始衰退。

86% 受訪者認為美國公債殖利率曲線的反轉並不意味著經濟即將馬上衰退。基金經理們還認為，多數人預計聯準會將在本輪升息週期結束時才會升息。

基金經理繼續認為，最大的風險是貿易戰和中國經濟增長放緩。

基金經理人最繁忙的交易是做空歐股，其次為購買美國和中國的大型股票，如亞馬遜、Netflix、Alphabet、阿里巴巴和百度，第三和第四個交易是做多美元與美國公債。

基金經理本月確實通過增加股票和減少現金，增加了對週期性風險的敞口。但投資專業人士大多投資公用事業類股。

本次調查受訪者共有 187 名，在 4 月 5 日至 4 月 11 日之間進行調查。

貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink 週二表示，隨著股市敲響紀錄，股市上行的可能性比市場崩盤更可能出現，主要是因為許多投資者仍有大量現金投入。

貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink 分析，美國聯準會鴿派態度，良好資產的短缺，這可能成為全球股票價格上漲的觸發因素。