中國有意解除美家禽禁令增購豬肉 庫德洛：會談取得不錯的進展

美國和中國正在努力達成一項協議，以結束長達數月的貿易戰，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，本週會有更多的會談，美中雙方談取得非常好的進展，包括執法問題。外媒還傳出，中國有意解除美國家禽禁令，增購美國豬肉進口。

庫德洛週二 (16 日) 稱：「我們喜歡我們所看到的，但我不會在這裡做出預測。本週會有更多的會談，但在多個方面取得非常好的進展，包括執法問題。」

新的貿易武器？ 執法機制

美國財政部長梅努欽早前表示，美國已對中國作出了承諾，並同意雙方將受到執法機制的約束，這將是在執法的雙向協議。梅努欽此番言論引發美國法界、商界與國會的大量關注，擔憂這可能給了中國一個新的貿易武器。

美國官員表示，正在考慮的機制需要美中官員就爭議進行協商，但最終允許雙方「單方面」實施貿易制裁。

Rock Creek Global Advisors 執行董事，曾任小布希總統國際經濟策略長的 Daniel Price：「我不認為美國商界對中國不斷接觸單方面執法行動的風險，抱持足夠警惕。」

一名不具名的美國國會助理表示，如果貿易協議賦予中國打擊美國出口的權力，國會對川普貿易政策的擔憂只會加劇，更極端的情況下，這種結構也將對全球貿易規則獨立仲裁機構「世貿組織 WTO 造成衝擊。

取消家禽與藥物禁令

外媒指出， 作為貿易協議的一部分，中國可能取消對美國家禽的禁令，並增加購買豬肉，但拒絕對萊克多巴胺 (Ractopamine) 解禁。

目前貿易進度來看，美國貿易代表正在要求中方降低關稅、取消藥物萊克多巴胺 (Ractopamine) 禁令和家禽禁令，改革監管程序，以推動美國農產品進入中國市場。

萊克多巴胺 (Ractopamine) 是瘦肉精的一種，用來作為動物飼料添加物，有助於豬、牛、火雞減少脂肪增長肌肉（俗稱瘦肉）。

美國肉類出口商和美國貿易代表辦公室的官員表示，儘管貿易談判仍在進行，但中國不會放棄對萊克多巴胺的禁令。

由於非洲豬瘟在中國失控蔓延，使得世界上最大的豬肉市場 (中國) 面臨豬肉短缺的命運，喚起美國豬肉和家禽生產商的希望。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 數據顯示，隨著疾病在中國傳播，將有 2 億頭豬被撲殺或死亡，從 2019 年開始，全中國豬肉產量將減少 30%。

美國獨立的畜牧業分析師 Bob Brown 表示，中國將盡一切可能使他們更容易進口蛋白質。

Stone Mountain 的美國家禽和蛋出口委員會主席 Jim Sumner 表示，中國家禽市場對美國家禽生產商也具有巨大的潛力，估值為 5 億美元。

消息人士稱，雖然中國越來越有可能取消對美國家禽的禁令，但北京正在尋求雙向渠道，希望能夠將一些中國家禽產品出口到美國。