陸首季GDP勝預期 川普的貿易談判優勢正逐漸消失？

根據《彭博社》報導，中國首季國內生產毛額 (GDP) 優於預期，前美國財政部駐中國代表 Michael Hirson 認為，美國總統川普多次宣稱，經濟成長趨緩的壓力，使中國亟欲達成貿易協議；如今，中國經濟出現復甦跡象，川普的談判優勢是否正逐漸消失，勢必成為外界質疑焦點。

中國國家統計局今 (17) 日公布最新數據，第 1 季 GDP 年增率為 6.4%，優於市場預期 (6.3%)，較去年第 4 季持平，但低於去年同期表現 (6.8%)。

中國首季 GDP 年增率為 6.4%。(圖：翻攝自中國國家統計局)

股市表現方面，今年以來 (截至週二收盤)，上證綜指累計上漲逾 30%，深證成指漲逾 40%，滬深 300 指數也漲逾 35%；相較之下，美股道瓊指數與標普 500 指數，同期僅分別上漲 13% 和 15%。

今年以來 ，上證綜指累計上漲逾 30%。(圖：翻攝自 Investing.com)

此外，中國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI)，也從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅。

Hirson 指出，2018 年，川普和部分貿易談判成員多次宣稱，中國經濟成長趨緩，使北京當局亟欲達成協議；然而，中國經濟已出現復甦跡象，川普的談判優勢是否正逐漸消失，勢必成為外界質疑焦點。

Hirson 說，美中貿易談判已進入後期階段，經濟數據不太可能改變其進程，但「它將改變談判氣氛」。

美中貿易談判已接近「最後一輪」，川普政府希望建立「確保落實協定機制」，一旦中方未遵守承諾，美方就能在不透過世界貿易組織 (WTO) 的情況下，祭出關稅懲罰；然而，中國方面認為，這種單向機制，猶如侵犯主權。

美國財政部長梅努欽上週表示，他預期，「確保落實協定機制」，將是雙向的，若其中一方未遵守承諾，就要承擔後果，反之亦然。