法國正式通過「加密貨幣法規」呼籲歐盟成員國採納

《路透社》4 月 15 日報導，法國財政部長 Bruno Le Maire 表示將試圖說服其他歐盟成員國採納其加密貨幣法規框架。

就在上週，法國正式通過加密貨幣法規，旨在通過提供官方認可，以吸引加密貨幣發行商和交易者在該國開展業務，同時確保政府可針對加密貨幣相關的業務利潤收稅。

根據新規定，加密貨幣運營商必須先申請「經營認證」，以利當局核實代幣發行者和交易平台擁有者的真實身份，同時監督企業的營運計畫，以及實施反洗錢保障措施。

Le Maire 表示，「我將向其他歐盟國家提議，我們利用以往累積的經驗，部署了一套專屬於加密資產的監管政策，而這個框架是非常值得借鑑的。」

另外在 4 月 11 日，法國下議院通過一項旨在刺激當地企業發展的法案，包括將個人存款引導投資於企業，並允許法國保險市場投資加密貨幣。

這項名稱為「企業成長和轉型行動計畫」(Pacte) 的法案內容包括：可讓境內保險業者投資加密貨幣，且對投資額並無限制。

上個月，瑞士政府立法機構聯邦議會批准一項動議，指示聯邦委員會針對加密貨幣調整監管政策，規定調整範圍上至司法；下至行政部門。

今年 1 月，歐洲銀行業管理局 (EBA) 敦促歐盟執委會 (European Commission) 研議是否有必要為全歐盟制定統一的加密貨幣規則。歐洲銀行業管理局執行董事 Adam Farkas 在聲明中表示，「歐洲銀行業管理局對消費者與機構發出有關虛擬貨幣的警告依然有效。歐洲銀行業管理局呼籲歐盟執委會評估是否需要採取行動，形成一套歐盟對待加密貨幣資產的共同方式。歐洲銀行業管理局會持續從審慎與消費者觀點來監控市場發展。」

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