全球四大國際會計師事務所之一的安永會計師事務所（Ernst & Young，EY）4 月 16 日發布消息表示，已正式推出兩項區塊鏈開發項目的最新版本：「第二代 EY 區塊鏈分析器」和「零知識證明隱私交易協議」。

安永表示，第一代 EY 區塊鏈分析器僅供公司內部作使用，允許審計團隊從多個區塊鏈帳本中蒐集公司所有的交易數據。隨著版本升級，EY 團隊和非審計客戶便能通過企業級應用程式使用區塊鏈分析器。

安永全球區塊鏈科技創新領導人 Paul Brody 表示，通過第二代 EY 區塊鏈分析器，開發團隊正在構建一個多功能平台解決方案，可依照客戶需求提供審計、稅務計算、交易監控、取證調查等多項服務。

除了交易分析以外，新版本的分析器還提供「加密資產稅收計算」服務。該功能主要利用 Andy Crypto-Asset Accounting and Tax（AndyCAAT）技術連接多個加密貨幣錢包和交易所，藉此深入洞察加密貨幣交易記錄及庫存，而後再依據美國稅法自動計算資本收益和損失。

另一方面，安永新推出的「零知識證明協議」旨在實現公有鏈安全隱私交易。Brody 表示，「安永的首要任務是提高公有鏈的安全性和可擴展性，而宣揚這項隱私增強技術最快方式就是將其公之於眾。」

官方新聞稿提到，這項技術將允許用戶在以太坊公鏈上安全進行隱私轉帳和支付，並能同時支援 ERC-20 和 ERC-721 兩種代幣標準。安永還提到，透過實施這項技術，唯有被授權的用戶才能查看鏈上交易，能為審計師和監管機構提供完整、可追溯的交易歷史，亦不會廣泛披露交易內容。

安永指出，2018 年推出零知識證明協議的初始原型以來，開發團隊不斷致力提高該解決方案的性能，最終成功將交易處理成本降低超過 90％。目前，軟體代碼已進入最終審核的階段，計劃將在未來 4 到 6 週內對外發布。

去年 6 月，安永與微軟宣布合作一項基於區塊鏈的解決方案，有助於內容版權管理更公開透明化，同時提高平台運行及分潤計算的速度。此前，EY 曾經推出區塊鏈汽車服務、區塊鏈會計套件和區塊鏈保險平台，目前被各大企業使用。

這篇文章 瞄準商機 安永針對兩項區塊鏈產品發布最新版本 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』