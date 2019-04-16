欣技資料收集器攻安卓市場 泛用機種RK 25助攻 Q2業績雙位數攀升

欣技 (6160) 的掌上型資料收集器業務近年強攻安卓 (Android) 系統有成，除了既有機種 RS 50 與 RS 31 熱銷之外，年初推出入門款的泛用機種 RK 25，增添本季業績動能，法人預估單季營收可望重回 3 億元大關，並上探 3.5 億元。欣技去年因供貨 EMS 龍頭大廠 iPhone 生產線的智慧製造模組超過 2 萬套，加上掌上型資料收集器開發安卓 (Android) 機種獲致熱銷，帶動其全年營業額來到 15.68 億元創高，年增率超過 26%，並且實現轉虧為盈的格局，EPS 為 0.83 元。儘管智慧製造模組去年第三季首波出貨結束，但因有泰國郵局大型專案銜接，使其第四季業績 4.91 億元仍寫新高。



不過，首季專案大單效應結束，業績轉淡，單季營收 2.84 億元，較上季下滑逾 42%，較同期也減少 3.7%，法人估其首季業將是今年谷底，第二季接單狀況目前穩健提升，有機會呈現逐月成長，推動單季營收突破 3 億大關，上探 3.5 億元，挑戰雙位數年、季增。



據悉，欣技近兩年在掌上型資料收集器主打安卓系統，所推出的 RS 50 與 RS 31，分別主攻物流運輸與零售市場，均獲得市場口碑，至今銷售暢旺，而提供 Windows 系統與 Android 系統的 9700 系列，主攻倉儲物流市場，也是其銷售主力，推出至今銷售逾 4 萬支。



而今年持續出擊，年初繼續推出搭載安卓系統的 RK 25 新機，以入門泛用機種的姿態搶攻高 CP 值市場，因適用於倉儲、物流、零售等各種場合，市場買單，第二季業績動能陡增。