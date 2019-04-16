材料-KY擴大外售塑料級醋片 由3千增至5千片 營收比重攀上4成

產業上下游垂直整合，材料 - KY(4763)著手增加二醋酸纖維素 (醋片) 外售量，並增加二醋酸纖絲束產能，醋片外售量由 3 千片增至 5 千片，絲束年產能將由 1.1 萬噸增至 1.3 萬噸，醋片、絲束營收比重將由 3 比 7 轉為 4 比 6，並布局加熱不燃燒 (IQUS 電子菸) 濾嘴的領域。材料醋片年產能 2 萬噸、絲束年產能約 1.1 萬噸，醋酸纖維屬高技術門檻的寡佔產業，其全球市占率約 2%，主要大廠 Celanese(塞拉尼斯)39%、Eastman 30%、Solvay(蘇威)15%、Daicel 14%。



材料發展策略透過整合下游，擴大出口海，例如: 2012 年引進策略性大股東 Macrifer，該集團為南美最大濾棒廠以及前五大菸廠，擴充以及去化絲束產能，以及今年與溫州第二大膠板廠金亮塑膠、祈耀，策略性參股義大利第二大膠板 LA/ES 於香港成立子公司 Eleung，間接打入全球最大眼鏡的品牌大廠；上游醋片製造則是與祈耀入股醋片廠 - 中峰化學。



材料醋片理論年產能約 2 萬噸，目前年產能約 1.5～1.7 萬噸，當中 1.1 萬噸紡絲級為自用，製成下游絲束，其餘產能以塑料級外售，外售部份將由去年 3 千噸增至今年 5 千噸，紡絲級價格落 2.2 萬～2.5 萬元人民幣，塑料級則為 2.5 萬～4 萬元人民幣。



近期電子菸在日、韓接受度快速提升，在香菸市場滲透率已達 12%，未來與傳統捲菸兩者競爭仍在持續著，材料分析，電子菸在菸彈結構部份是受到專利保護，儘管是加熱不燃燒，電子菸加熱溫度仍達 65 度 C，必須有冷卻、濾嘴過濾等零組件，其絲束約 7 千根，比傳統捲菸 1 萬根來得少，但必須其他機構件整合，技術門檻較高平均售價亦高於傳統捲菸用絲束，目前材料與中東策略夥伴在觀察電子菸發展趨勢，不排除跨入電子菸濾嘴領域。



全球限塑議題發酵，醋酸纖維素主要原料木漿，可以分解，歐盟要求可降解消費品包裝使用，醋酸纖維大廠 Celanese 亦布建 1 萬噸產能，材料認為，食品包材為下個醋酸纖維素薄膜大的應用市場，可取代 PP、PE、PVC 等不可分解食品包材。