中再保衝刺海外再保業務 盼今年有兩位數百分比成長

中再保 (2851) 去年保費收入為 154 億元，年增率為 5.5%，海外再保業務成長 38%，比重由 12% 提升到將近 15%，除了中國、日本、韓國等亞洲地區，未來對於歐洲、中東亦有業務擴展的規畫，產品以農險、個人險、商業險，並不側重巨災保險，中再保預期，今年仍可望有兩位數百分比成長空間。中再保去年國內產險再保收入為 98.3 億元，比重 63.9%，國內人身再保收入 32.1 億元，比重 20.8%，國內再保市占率約 2 成；國外產物保險 22.9 億元，比重 14.9%，國外人身保險 0.6%，比重約 0.4%。



去年稅後淨利約 10.5 億元，當中核保利潤約 11.7 億元、投資收益約 4 億元，中再保表示，去年國際金融市場波動較大，致使投資收益不如前年 8.5 億元高，但公司營運主軸放在核保利潤，過去兩年綜合率降到 90% 以下，2017～2018 年分別為 88.3% 以及 88.6%，低於 2014～2016 年 93.6%、91.9% 以及 90.1%。



中再保於 2016 年成立國際保險業務分公司 (OIU)，承作外幣收付業務、再保業務，以及其他核淮保險相關業務，近幾年衝刺海外再保業務，中再保分析，國內、海外再保業務有不同優勢，國內成熟化風險較容易掌控，國外再保利潤較好，相對風險波動亦高，巨災業務會透過轉分以分散分險。



中再保總資產約 373 億，資產配置現金與約當現金約 56.5%、固定收益 40.5%。股票與基金 3%，利率循環處在有利環境下，中再保會逐步降低現金部位，建立長期性固定收益部位，例如: 公司債、金融債等，盼固定收益占應用資金比重約 5～6 成水位，海外避險成本約 2%。

