5G手機來了 供應鏈設備掀更新潮 研華、樺漢、凌華、欣技受惠

5G 時代來臨，手機品牌大廠 5G 新機下季起陸續問世，下半年量產，將帶動新一波設備更新潮，有助於 IPC 業者包括研華 (2395)、樺漢(6414)、凌華(6166) 以及欣技 (6160) 等提供蘋果與非蘋手機供應鏈量測與自動化設備的業者增添新動能。據了解，今年因 iPhone XR/XS 系列新機銷售未如預期，貢獻相關設備供應鏈的業績也滑落谷底。不過，研華中國區總經理羅煥城認為，今年 iPhone 的新機屬小改款，明年是二年一度的「大蘋果年」，看好將帶動供應鏈新一波的設備拉貨力度，提供新的成長動能。



但根據資策會產業情報研究所 (MIC) 先前的評估，明年將是 5G 手機登場的一年，預計各品牌廠商首季就會陸續推出，2019 年 5G 手機出貨量估 420 萬支，2021 年起顯著成長，2022 年可達 3.1 億支。不過，在 iPhone 方面，該機構認為，5G 新機估計最快在 2020 年浮現。



而這個時程是否影響 iPhone 明年的銷售，尚待進一步觀察，但對設備供應商來說，明年因應 5G 手機的生產，設備的更新需求勢將陸續顯現。包括半導體、面板、LED 以及設備廠，需求的自動化與量測裝置都將增溫，有利於研華、樺漢、凌華、欣技的業績動能。



像是研華在中國大陸工控設備領域的市佔第一，手機供應鏈需要的運動控制與資料擷取裝置一向是研華業績主要來源之一；樺漢本身則有鴻海 (2317) 集團的優勢；凌華長期以來也供貨鴻海集團旗下的設備製造商鴻富錦，非蘋手機則亦供應陸廠 OPPO、華為供應鏈。



至於擅長資料收集的欣技，去年成功開發智慧製造模組，為一提高生產線效率的連網設備，並取得 iPhone 生產線訂單，今年出貨逾兩萬套，成為業績創高的主要動能之一，目前持續洽談蘋果、非蘋以及紡織業生產線訂單，5G 手機設備需求預料也將使該公司受惠。