歐盟電動自行車需求火 統振首季應用電池組出貨年增4成

歐盟對電動自行車需求增加，不僅整車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 等整車廠出貨量倍增，電動自行車的周邊重要零組件出貨也大幅提升，統振 (6170-TW) 總經理何明哲今 (16) 日指出，今年首季出貨到歐盟的電動自行車電池組，年增率高達 4 成，且市場需求狀況在穩定成長中。

統振今年首季營收為 8.4 億元，從 1 月以來，已明顯感受銷往歐盟的電動自行車電池組明顯較去年第 4 季大增，最新由統振對於銷售產品結構的統計顯示，今年首季統振出貨到歐盟的電動自行車電池組年增高達 4 成，也明顯較去年第 4 季大增 3 成。

何明哲指出，由第 2 季的接單狀況顯示，歐盟的電動自行車廠對於電池組的需求仍呈現穩定上升之中，此一市場需求增加的趨勢相當明確。

據台灣自行車輸出業同業公會初步統計，2019 年首季台灣電動自行車出口量達 12.39 萬台，年增率高達 109%；且由於平均單價來到 1368 美元，締造首季出口值逾 1.69 億美元、折合台幣約 52.3 億元，年增率高達 103%。台灣電動自行車在今年第 1 季季無論出口量或出口值，雙雙創下歷史同期新高。

同時，供應巨大、美利達電動自行車鏈條的桂盟 (5306-TW)，今年首季營收為 13.05 億元，創 4 個季度新高，年減 3.15%，但以出貨產品結構來看，電動自行車專用鏈條的產品營收，年成長幅度則超過 1 成。

台灣電動自行車主要出口市場就是歐盟，2019 年第 1 季出口到歐盟的數量近 8.8 萬台，年增率達 122%，囊括台灣電動自行車首季整體出口量的 70%；尤其是荷蘭，首季出口量從 1.9 萬台暴增到 4.6 萬台，年增率達 142％，占了歐盟首季整體出口量的 50% 以上。