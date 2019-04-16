統一超強推麵包新品 烘培複合店成長添新動能

連鎖超商統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 為持續鞏固烘培版圖，今 (16) 日宣布再推出 10 款麵包新品，統一超指出，「烘焙複合概念店」是複合店中展店速度最快的型態，成功帶動單店相關業績較導入前成長超過 2 成，展望後市，將持續在辦公型、幹道型等商圈搶市占，成為今年的另一波成長動能。

台灣烘焙市場每年產值高達 600 億元，近年來吸引超商龍頭 7-ELEVEN、超市龍頭全聯均積極搶進現烤麵包市場，就連美廉社也在部分北部店鋪推出當日出爐麵包。

7-ELEVEN 說明，麵包業績每年以 2-3% 穩健成長，去年賣出超過 2 億個麵包和三明治，相當於每一秒就賣出 6.3 個，平均每位國人一年到 7-ELEVEN 共買過 8.7 個麵包。

不過，7-ELEVEN 發現民眾對於麵包口味的喜好南北大不同，南部消費者較偏愛傳統懷舊口味，如紅豆麵包、卡士達麵包和奶酥麵包，而北部消費者則偏好歐風麵包。

在整合銷售數據後，7-ELEVEN 表示，國人喜愛的麵包口味為「台日傳統」和「歐風精緻」兩大主力類型，因此，此次全新商品主打台灣、日本、丹麥及義大利四個國家的代表性麵包新品。

7-ELEVEN 強調，烘焙結構目前是國內超商最完整，涵蓋袋裝麵包、現烤直送麵包、三明治和 Mister Donut 店中店等，品項數超過 120 種，而烘培複合店全台已有 14 間門市，為同店成長持續添新動能。