統振獲准金融監理沙盒做移工匯款 利基型金融服務將上線

金管會核准第 2 件金融監理沙盒案，包括香港易安聯及國內的統振 (6170-TW)，兩者都是申請辦理移工跨境匯款業務，統振總經理何明哲今 (27) 日表示，統振已正式接獲金管會核准函，創新金融科技服務將在 4 月 30 日前上線服務。

針對統振此金融科技服務開展，何明哲指出，是統振由傳統製造業、商品通路業務，跨向利基型金融科技服務業的一大步。

截至 2018 年年底，全台合計有 70.6 萬名的移工，其跨境匯款需求度極高，統振也對此市場前景十分看好。統振本身也有從事移工仲介的的業務多年，統振認為，在台移工不會在金融機構如銀行開戶或匯款，因此此創新業務將改變一直以來移工透過地下匯兌管道或仲介商匯款模式，未來在台移宮透過便利商店跨境匯款，將可有更高的便利性。

統振原有電池經銷、電信預付卡業務仍將維持，與新開發金融科技業務併行，移工客戶群主要鎖定泰國、印尼、越南及菲律賓 4 國在台勞工，透過包括超商及 APP 虛擬帳號兩種方式匯出薪資，而在移工家鄉接受匯款方式更多元，可望有送錢到府服務。

統振投入移工匯款金融科技業務，主要憑藉兩大優勢，一為在台經營移工生活需求的行動電話預付卡業務，已打下長達 20 年基礎，在移工生活族群已有極佳的口碑；二為在大型超商通路銷售電話預付卡、線上遊戲點數卡奠定的基礎；未來，移工可運用金融科技業務赴連鎖便利商店體系匯出款項、甚至在手機 APP 上操作也行。

何明哲指出，統振將開發包括安卓及蘋果的手機電信雙平台 APP 提供對於移工的服務，預計安卓平台 APP 將早於 iOS 平台，且在全台包括豐原、五股、員林、新莊等 4 個移工聚集較多等地區設立門市，提供為移工的服務。

統振去年前 3 季營收為 22.88 億元，毛利率 14.27%，稅後虧損 929 萬元，每股虧損 0.1 元。