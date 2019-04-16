美企財報周+權值股法說行情雙加持 台股驚驚漲向10900點靠攏

近期由於美國經濟動能回升以及中國政府加大政策刺激力道，緩和市場對經濟衰退的擔憂，加上主要央行態度轉向鴿派，國際股市投資氣氛持續向好，相對也使得台股維持高檔震盪，台股今 (16) 日持續在 10800 點之上驚驚漲、向 10900 點靠攏。

永豐中小基金經理人楊明昌表示，正逢美國超級財報周，加上本周台灣晶圓代工龍頭台積電將召開法說會，第 2 季的營收季增率是否能站上兩位數將是市場焦點，須留意營收展望是否如市場預期，若法說會無重大利空，預期短線台股將維持高檔震盪格局。

楊明昌表示，本周除了關注台股龍頭企業法說，美國第一季企業財報周同時登場，根據 Bloomberg 預測 S&P 500 企業獲利成長率，第一季產業表現有望正成長為公用事業、醫療及不動產業，至於整體企業今年第一季預估獲利則呈現衰退 3.51%，為近年營運谷底，然而在去年第四季基期偏低下，預期 S&P 500 企業獲利在年底前有望恢復正成長，連帶也有利台股續航。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，觀察期貨與選擇權未平倉口數，目前多單仍占多數，顯見台股仍有表現空間。由於全球主要央行多採寬鬆政策，通膨壓力不高，有利於股市表現。

在操作上，周俊宏表示，目前投組採取較積極的方式布局，持股九成以上，以未來產業趨勢佳與評價偏低兩方面進行挑選，除了尋找 3 月營收佳、第二季展望正面、具轉機性的個股外，目前看好包含：5G、TDDI、電動車、多鏡頭與生技等，未來展望佳的題材。他同時提醒，整體上須留意中美貿易談判後續、科技業庫存調整狀況等。

楊明昌表示，產業面觀察，中國公信部公布第一季中國手機銷售量為 7693 萬台，年衰退 - 12%，在總量持續衰退下，手機廠銷量增長來自市佔率變化，2019 年仍以中國國內手機品牌表現較佳，尤以華為最為亮眼，預計 2019 年市佔率仍可持續推升；近期蘋果 iPhone 在大陸地區銷售狀況遠不及本土手機品牌廠華為、OPPO、Vivo 等，即便 iPhone 降價促銷，需求持續低迷。不過總體手機市場預估在 2019 年末到 2020 年間，隨著 5G 基礎布建逐步完善，將有機會重啟增長動能。

整體而言，楊明昌表示，由於中美貿易協議即將達成，市場對貿易戰議題反應逐漸鈍化，展望第二季將回歸企業基本面，由於上市櫃企業 5 月 15 日以前必須公布第一季財報，且 4、5 月份為融券強制回補旺季，預期個股波動將會加劇，長線強勢題材仍以 5G、散熱模組和 PCB 族群及生技族群為主，短線持股配置可朝向高殖利率及利基型中小型個股中布局。