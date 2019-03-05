歐洲電動自行車電池需求攀升 統振營收報佳音

統振 (6170-TW) 申請辦理移工跨境匯款業務，已獲核准並順利籌備中，統振總經理何明哲今 (5) 日表示，已正式接獲金管會核准函，此創新金融科技服務將在 4 月 30 日前上線服務；但原有包括高效能、自行車電池等業務已在去年第 4 季起率先報佳音。

統振去年第 4 季營收 8.86 億元為近 13 季以來最佳營收，年增率 6.13%，全年營收 31.75 億元，年增 3.42%，擺脫營收連 6 年衰退窘況；今年 1 月營收 3.34 億元，也創近 42 個月來新高；何明哲指出，統振子公司達振、統達，原有包括高效能、自行車電池等業務，在去年第 4 季起明顯攀升，隨著電池組出貨量受惠利基車廠銷歐洲電動自行車數量走揚攀升，統振營收也率先報佳音。

統振 2018 年前 3 季營收為 22.88 億元，毛利率 14.27%，稅後虧損 929 萬元，每股虧損 0.1 元，去年第 4 季的營收佳績能否帶動統振全年轉盈，則待簽證財報出爐。

此外，統振獲金管會核准的利基型移工跨境匯款金融科技業務，也正順利籌備中，何明哲今天指出，統振由傳統製造業、商品通路業務，跨向利基型金融科技服務業的一大步，該服務將確定在 4 月 30 日前上線。

統振仍將維持原有電池封裝經銷、電信預付卡等業務，與新開發金融科技業務併行，移工客戶群主要鎖定泰國、印尼、越南及菲律賓 4 國在台勞工，透過包括超商及 APP 虛擬帳號兩種方式匯出薪資，移工家鄉接受匯款方式也很多元，更可望有送錢到府服務；統振現已完成越南、印尼的合作銀行匯兌帳戶開設，今日將召開董事會，通過與菲律賓合作銀行的簽約案。

截至 2018 年年底，全台合計有 70.6 萬名的移工，其跨境匯款需求度極高，統振也對此市場前景十分看好，統振本身也有從事移工仲介等業務多年，在台移工不會在金融機構如銀行開戶或匯款，因此此創新業務將可改變一直以來移工透過地下匯兌管道或仲介商匯款的模式，未來在台移宮透過便利商店跨境匯款，將可有更高的便利性。

統振投入移工匯款金融科技業務，主要憑藉兩大優勢，一為在台經營移工生活需求的行動電話預付卡業務，已打下長達 20 年基礎，在移工生活族群已有極佳的口碑；二為在大型超商通路銷售電話預付卡、線上遊戲點數卡奠定的基礎；未來，移工可運用金融科技業務赴連鎖便利商店體系匯出款項、甚至在手機 APP 上操作也行。