〈星宇買空巴〉張國煒：新機都要親自檢查並簽名 高端服務不等於票價很貴

星宇航空董事長張國煒今 (19) 日宣示最快年底開賣機票，初步先飛東南亞、東北亞航點，長程則瞄準北美線布局，張國煒強調，未來新機交機前「一定要通過我個人檢驗」，「世界上沒有一個航空公司董事長會親自去檢查飛機，會在飛機上簽名，這是對星宇客人的承諾」。另外，星宇對外多定位高端，不過他強調，這不表示票價很貴，而是服務水準會盡量拉高。

張國煒表示，親自檢查飛機是從以前就養成的習慣，未來「交機前一定要通過我個人檢驗」，也會在飛機上簽名，代表盡所能全力保障國人飛行的安全。

對於航網布局，張國煒指出，一條一條航線建立的時代已經過去，現在要萬箭齊發，面對大者恆大的航空市場，「一定要敢」，且航點一周至少要飛 7 班，才有競爭力。可以預見，一旦開航，未來星宇航空布局航點的速度將相當迅速。

被問及公司資金狀況，張國煒指出，航空業是資本密集行業，不可能靠自己一個人的資金撐起來，未來會視狀況辦理增資。

星宇航空一向對外界宣示定位高端，張國煒對此解釋，高端不是票價很貴的意思 ，而是要把服務水平盡量拉高，督促自己提供旅客值回票價的服務。

未來星宇新引進的 A350 客機都將設置有頭等艙，但張國煒不對外透露規劃細節，僅說頭等艙就是「很寬很大，有個人私密空間」。