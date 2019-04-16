〈郭董參選2020〉原定工作滿50年退休 「要學會放下」是否提前退休參選引熱議

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (16) 日出席「台灣關係法 40 周年紀念會」受訪時指出，自己已經工作 45 年「要學會放下」，本來規劃工作滿 50 年要退休，但最近在思考自己能為這個社會、這個國家做點什麼，是否可能會提前退休參選總統，引發外界熱議。

郭台銘表示，目前自己已經工作了 45 年，本來規劃工作滿 50 年要退休，還有 5 年的時間，但最近在想能為這個社會、國家做點什麼事情，不過選總統的事情還沒決定，要好好思考幾天。

郭台銘進一步指出，乾隆在位 60 年，最後是造成清朝衰敗的關鍵因素，因此應該多把工作交給年輕人，自己也已經工作 45 年，要學會放下，年輕人則要學會成長，不只是鴻海，更多的台灣年輕人需要幫助，他也透露已故台塑集團創辦人王永慶也曾經退到第二線。

他強調，不管怎樣，要對台灣及年輕人有幫助、像是兩岸和平、台美貿易、與日本技術合作、投資印度及南亞等，其實過去都在推動，只是要現在擴大一點。

而郭台銘昨 (15) 日才指出，4、5 月鴻海董事會將擬出新的董事名單，強化董事經營，將個人色彩降到最低，雖然公司未來的大方向還是會親自參與指揮，但日常運作會退到第二線，加上今日一番談話，也不免引發外界聯想是否可能提前退休選總統。