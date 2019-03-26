〈百貨戰母親節大檔〉101打造巴黎大皇宮庭園搶客 今年擬定三大改裝計畫

百貨上半年最大檔─母親節檔期腳步逼近，台北 101 今 (26) 日宣布今年活動提前一周到清明連假開跑，並重砸預算，在館內打造出參考巴黎大皇宮的古典庭園設計，以吸引更多女性客群；另一方面，為持續在百貨激戰區信義區穩住競爭優勢，101 今年已規劃美食街進行維持 3 個月的全面大改裝、停車場全面翻新，國際精品大店也均有陸續調改計畫。

台北 101 商場事業處營運長朱麗文指出，在去年將禮讚卡會員和 101 聯名卡合併會員後，帶動會員成交筆數大增，再加上近來祭出不限櫃位全館消費 2% 回饋，均推升今年以來業績成長達 2 位數，包括精品、珠寶和腕表買氣均不弱。

朱麗文也表示，微風南山新開幕後，不僅沒有影響台北 101 的業績表現，反而使信義區更具聚客力，帶動館內業績成長。

朱麗文透露，去年商場業績創歷史新高，稅前獲利也創新高，目前頂級 VIP 會員 (尊榮會員) 約有 1300 名，今年仍將持續改裝，來迎合會員多變的需求。

其中，台北 101 計畫上半年主要改裝 1F、B1，B1 美食街將進行近 2000 坪的大改裝，為期 3 個月，當中所有櫃位均會汰弱留強，會持續引進具台灣代表性的餐飲品牌或是國外經典品牌。

而下半年則聚焦在精品的調改，包括潘朵拉、天梭、VCA 和寶格麗等都將進行櫃位整改。

台北 101 母親節檔期將於 4 月 3 日至 5 月 12 日登場，對於業績目標，朱麗文說，由於今年整體天數較去年長，且包含全館 2% 回饋後，回饋最高可達 15%，因此，內部訂下的是一個「積極」的成長目標，一定要拚成長，不過，櫃位調改會使業績受到短期的影響。

為了與其他百貨母親節做出差異化，台北 101 參考巴黎大皇宮的古典庭園設計，在館內打造 101 Dream Garden，希望以過節特色地標吸引更多喜愛打卡的客群入館，而隨著母親節腳步越接近，4 月下旬將加碼推出音樂會和二手市集等活動，將 101 營造成娛樂氛圍場域。