麗清盼滲透率提升 下半年營運可望逐步回溫

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清 (3346) 受中國整體新車市場銷售表現趨緩影響，首季營收較去年同期減少 7.09%，但第二季及下半年隨滲透率提升，營運可望逐步回溫。麗清自結 3 月合併營收為 3.21 億元，連續 12 月站穩 3 億元以上關卡，並較去年同期成長 28.32%；累計第一季營收達 9.84 億元，因受到中國整體新車市場銷售表現趨緩影響，較去年同期減少 7.09%。



麗清表示，3 月營收成長主要受惠新開發車款逐步進入量產，客戶備貨力道逐步增溫帶動整體營運表現回穩。從目前來看，LED 車燈產品在節能環保與車用電子技術創新兩大領域上保持優勢不變，平均每車配備的滲透率提升仍可望優於整體新車銷售表現，有助於緩和目前 LED 車燈模組產品在單一車款出貨量受市場影響減少的情況，帶動營運恢復成長軌道。



中國國務院為提振新車市場銷售表現，已於 4 月初正式宣布將推動一系列的措施，若中國整體新車市場銷售數字在未來可望隨著政策效益逐步好轉，麗清 LED 車燈模組產品的滲透率增加效益將更為明確。



展望未來，麗清指出，除將持續採取優化客戶及產品組合接單優化策略，一方面專注在進入門檻較高的 LED 車頭燈與車尾燈模組等利基型產品，同時也持續提升合資品牌車廠營收比重，降低中國自主品牌車廠銷量波動過大的不確定性因素，有助於麗清整體獲利提升。