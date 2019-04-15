日股：投資人信心回復 再度站上22000點！

週一 (15 日) 日經指數在連續 3 個交易日更新了 2019 年的最佳收盤紀錄，上漲 1.37% 收在 22169.11 點。這是該指數在 2018 年 12 月 4 日跌破 22000 點後，睽違近 4 個半月重新站上 22000 點大關。東證 1 部有近 9 成的個股，股價皆以上漲作收。

(圖: Investing.com)

市場分析其背後的原因有對中國景氣改善的期待感，還有近期美國金融界的財報表現良好，美股在上週五 (12 日) 的表現亮眼。還有以避險基金等為主的海外短線投資，也終於出手買進日股。

中國央行在上週五 (12 日) 傍晚宣布了今年 3 月底的人民幣融資餘額增加，讓投資人們對於中國景氣回溫產生期待，並再度恢復信心。

東證股價指數 TOPIX 在潛伏近 6 個交易日後終於回彈，上漲 1.4% 以 1627.93 點作收。不僅更新今年 3 月 4 日寫下的本年最高紀錄，33 項類股也全面上揚，特別是在海運及機械這類對景氣變化特別敏感的類股，在漲幅上特別顯著。

日股在股價追高下，雖有部分散戶及地方性銀行等日本當地投資人已將股票賣出落袋為安，但是在股價指數期貨的斷續性入場下，也使得市場獲得了支撐。

此外，有關 15 日在美國華盛頓展開的美日兩國間「物品貿易協定」(TAG) 的協商動向，多數市場人士看法則認為其結果的影響有限。

加上美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在先前表示支持強勢美元，造成日圓兌美元走貶，一度來到 1 美元兌換 112 日圓水準；然而股市對於這樣的日圓走勢，則並未作出太大的反應。