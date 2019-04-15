日中經濟高層對話：呼籲日方採購中國製5G設備

日中兩國在 14 日 (週日)，於中國北京舉行了部長級「第五次日中經濟高層對話」。日方由外務省大臣河野太郎等 6 位官方代表出席，而中方則由外交部長王毅等官員出席會議。

雙方會中討論了有關中國國家主席習近平首度訪日的相關事宜，以及中方呼籲日本在 5G 設備上採購該國產品等議題。而河野太郎在週一 (15 日) 上午也會晤了中國總理李克強。

上一次日中雙方的經濟對話，是在 2018 年 4 月時於日本東京召開，也是兩國間在相隔 8 年後的再次對話。由於目前美中貿易戰僵局遲未落幕，日本代表雖站在「堅定的日美同盟」立場，但是放眼中國國家主席習近平將於今年 6 月訪日參加在大阪舉行的 G20，日方也展現出盼能改善兩國關係的柔軟姿態。

日中兩國在 14 日於中國北京舉行了「第五次日中經濟高層對話」 (圖: AFP)

日中雙方在此次經濟高層對話的協議事項

「一帶一路」上的協助

對第三國的經濟協助

加速日中韓 FTA 談判

強化證券方面的合作

節能及環境上的合作

次世代通訊規格 5G 的合作

食品進口限制的緩和

由於美國呼籲盟國不要使用中國具有資安風險的通訊設備，日方在會中要求中國方面重視智慧財產權，並重申日本不會使用有資安疑慮的設備。

也由於日前 WTO 所作出的判決，認為韓國限制日本的水產品進口並無不妥，恐對日本生產的食品出口造成影響。日方也要求中方放寬對於日本東北地方的食品進口，盼能帶頭解除對於放射線汙染的疑慮。

日方一行人除了議長的外務省大臣河野太郎之外，還有農林水產大臣吉川貴盛、經濟產業大臣世耕弘成、國土交通大臣石井啟一、環境大臣原田義昭，以及地方創生大臣片山五月。