福斯攜手亞馬遜 打造工業用雲端平台

德國汽車大廠福斯 (Volksawgen) 日前宣布將與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下的雲端儲存服務 AWS (Amazon Web Services) 結盟，未來將聯手開發能夠串流全球 122 座工廠的工業雲端平台，

這 122 間工廠的數據資訊將可即時共享，並且能夠追蹤零件和車輛，AWS 表示雲端技術將改善工廠製造流程，提高效率和汽車品質，進而提高生產力。

AWS 提供給福斯的技術包含了機器學習，雲端共享數據平台和分析。AWS 表示。該平台最終將整合福斯供應鏈中的 30,000 多家工廠和 1,500 家供應商。

福斯高層管理人員兼保時捷執行長 (Oliver Blume) 表示。

「我們希望透過這個透明化的工業生產流程，來帶動全球汽車工業發展，未來甚至其他車廠都可加入這個開放平台。」

亞馬遜子公司，宣布將在拉丁美洲的哥倫比亞建立公共設施，開設基礎設施，來培訓 2000 多名操作雲端技術的學生。

(圖: AFP)

拉丁美洲建雲端培訓中心

亞馬遜雲端儲存服務 AWS，在周四宣布將在拉丁美洲的哥倫比亞建立公共設施，來培訓 2000 多名雲端技術的學生。

公司將與當地技術學院合作，一同訓練學生雲端計算，以向用戶端提供更快速的數據、影像和應用程式。這個叫做 Edge「邊界」的培訓中心地點，是亞馬遜在拉丁美洲設立的第四間中心。

AWS 的公共發展經理 Jeffrey Kratz 表示，亞馬遜想要繼續建立更多數據雲端中心，以支援企業達成業績。「我們很開心在拉丁美洲的投資能夠成功，公司將繼續載哥倫比亞投資，這能確保我們的客戶享有更創新的工具和服務。」

亞馬遜在去年 8 月，宣布今年底附近將於在哥倫比亞開設第一家客戶服務中心，並僱用 600 名員工。服務中心將以西班牙語，英語和葡萄牙語為全球客戶提供服務。