即使股價飛漲 亞馬遜仍被認為「低估」

分析師們在最新的研究中認為，一些讓人熟悉但又不那麼熟悉的股票似乎都被「低估」了。這些企業的規模從大到小，包括亞馬遜 (AMZN-US)、Asure Software (ASUR-US) 和 Benefitfocus (BNFT-US) 等個股。

《CNBC》透通各個研究機構發表的研究報告，在不同產業的分析師研究範圍內挑選出這些擁有相同特質的股票。

Jefferies 分析師指出，亞馬遜可能是所有股票中最知名的個股，它被評為「在當前水平被嚴重低估」。該公司表示，「市場低估了亞馬遜的許多內建的成長機會以及新措施的選擇性。」分析師 Brent Thill 指出，該股與其零售和網路同儕相較仍佔上風。

亞馬遜市值目前約在 9000 億美元左右，僅次於蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

亞馬遜本週股價上漲 0.62% 至 1849.04 美元。

Asure Software 提供行動科技解決方案，財報顯示第 4 季獲利優於預期，上月也重申其 2019 年的財務展望。Barrington Research 分析師 Vincent Colicchio 表示，這讓該股趨於穩定。

他表示，「其交易價格與同業平均交易價格相較大幅折價，我們認為 Asure 股票被低估。」

Asure 股價週五小跌 1.59% 至 41.51 美元。

分析師認為另一家被低估的公司是 Benefitfocus，它為雇主和保險公司提供管理計劃的平台。Cantor Fitzgerald 分析師 Steven Halper 在最近的一份初始報告中寫道，「就我們的觀點來看，它被低估了。該股的年度營收成長和 EBITDA 獲利率的長期目標分別為成長 20% 和 25%。」他給予該股「加碼」的評級。

該股週五股價下跌超過 1% 至 41.58 美元。