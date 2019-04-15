汽車零組件買盤轉強 智伸科、廣華看出貨穩定回升

儘管今年第一季全球新車銷售市場均遭遇逆風，汽車零組件族群表現普遍不佳，不過近期可見買盤陸續趁著市況低迷，逢低布局，盤中智伸科 (4551-TW) 飆漲逾 9%，廣華 - KY(1338-TW) 漲逾 3%，東陽 (1319-TW) 也一度漲逾 4%，業者均看好出貨可穩定提升，而廣華和東陽也持續開發符合新能源車趨勢的新品。

智伸科汽車事業主力產品聚焦在動力、傳動系統關鍵零組件，第一季合併營收創單季第三高，年增 1.22%，智伸科指出，各國對汽車廢氣排放標準法規的實施，使相關零組件滲透率明顯增加，是帶動業績持續成長主因。

而儘管市場上普遍認為今年全球新車銷售市場表現僅與去年持平，但智伸科強調，引擎動力系統在品牌車廠追求油耗和廢氣排放降低的趨勢下，對旗下汽車事業的主力產品提供相當有利的發展環境，滲透率持續提升可期。

智伸科看好第二季旗下醫療和汽車事業表現仍將保持正面穩健的成長步伐，其中，為分散風險，持續與醫療主要客戶共同開發新應用技術和新產品，醫療商品占營收比重約 1 成。

而廣華去年第四季已成立上海廣晉汽車飾件公司，除了現有的華中和華南市場，可進一步插旗華東市場，同時，廣華今年將增加 5 條模內轉印線，目前也已展開汽車塑膠內外飾件產品線的業務布局，有利切入新能源車供應。

廣華強調，中國車市表現低迷受到衝擊較大的是中國自主品牌車商，但第一季旗下三大日系車廠客戶營收占比已從去年同期的 68% 提升到 70% 以上，有助緩和負面影響。