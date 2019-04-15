國際廢鋼跌勢暫緩 豐興廢鋼、鋼筋終止連2跌

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (15) 日公告本周盤價，國際廢鋼跌幅收斂，豐興廢鋼、鋼筋在連跌 2 周後，本周開出平盤。

國際廢鋼價第 2 季以來走跌，惟上週跌勢稍歇，日本 2H 廢鋼每噸小跌 1 美元，每噸 320 美元，美國貨櫃廢鋼每噸 283 美元，較上週下跌 7 美元，美國大船廢鋼本周無報價，澳洲鐵礦砂續漲，每噸 95.05 美元上至 95.8 元。

豐興表示，主要是進入第 2 季後，天氣回暖，廢鋼採集不易的冬季效應結束，加上韓國以及土耳其需求放緩，下修採購價，國際廢鋼進入第 2 季開始走跌。

不過隨著國際廢鋼跌勢暫緩，豐興本周廢鋼、鋼筋開出平盤，終止連 2 跌，廢鋼每噸 8300 元、鋼筋每噸 1.73 萬元、型鋼產品也平盤，每噸 2.17 萬元。

而豐興日前公告 3 月自結損益，3 月營收 25.08 億元、月增 51.5%、年減 2.9%，營業利益 2.38 億元，月增 92.1%、年減 10.9%，營益率 9.5%、月增 2.01 個百分點、年減 0.85 個百分點，稅前盈餘 4.16 億元，月增 234%、年增 32.7%，每股稅前盈餘約 0.72 元。

累計豐興前 3 月營收 70.27 億元，年增 3.8%，營業利益 5.92 億元，年減 20.2%、營益率 8.42%，年減 2.55 個百分點、稅前盈餘 8.06 億元，年增 3.5%，每股稅前盈餘約 1.39 元。