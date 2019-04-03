美中貿易衝突已夠嚇人？學者：川普的汽車關稅衝擊將更大

經濟學家警告，如果美中貿易衝突帶給全球貿易不利的打擊，那麼美國總統川普的汽車關稅政策，恐怕會造成更致命的後果。

WTO 首席經濟學家 Robert Koopman 說：「讓我來提供一個簡單的計算基礎，美中貿易約占全球貿易的 3%，汽車貿易則約占全球貿易的 8%。所以你可以想像，汽車關稅的影響將大於美中貿易衝突。」

Koopman 表示，任何汽車關稅所帶來的連鎖反應，預計都會大過美中貿易衝突的影響。

在美國商務部完全汽車進口關稅的國家安全調查後，川普正考慮對汽車及零組件加課關稅。去年美國對鋼鐵和鋁都進行了類似的調查，川普也在隨後分別對兩類金屬加課 25% 和 10% 的關稅。

川普在去年 7 月宣布緩徵汽車關稅，以和歐盟進行貿易談判，但是目前談判進展並不順利。

英國脫歐是另一風險

在諸多經濟不利因素的背景下，WTO 週二調降了全球貿易的預期。數據顯示，去年第 4 季全球貿易萎縮了 0.3%。WTO 將今年全球貿易成長，由原本預估的 3.7%，下調為 2.6%，甚至低於去年全年 3.0% 的成長。

WTO 指出，新關稅和報復性措施、經濟增長放緩、金融市場波動以及已開發國家的貨幣收緊，均拖累了全球貿易。新年度令人進一步憂心的因素，除了汽車關稅，另外就是英國脫歐的進展。

WTO 沒有對英國退歐的影響做出具體預測，但 Koopman 表示，在最壞的情況下，這將使得全球貿易增長，來到 WTO 預測區間 1.3-4.0% 的底端。

Koopman 表示，英國自己的分析表示，硬脫歐會使英國 GDP 減少 7.6%，這是很大的數字，也會迫使 WTO 下修貿易預測。