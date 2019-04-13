配合下半年擴廠需求 日月光今年擴大招募千名工程師

封測大廠日月光集團 (3711-TW) 高雄廠，為因應工業 4.0 潮流、5G 科技來臨，與 2019 年下半年擴廠計劃，廣納高階技術人才、儲備製造升級競爭動能，參與經濟部舉辦的產業徵才就業博覽會，現場開出逾 200 名職缺，如製程工程師、IT 工程師、自動化工程師等，除了本次招募之外，配合下半年擴廠需求，總計今年將招攬近千名工程師。

經濟部今 (13) 日舉辦「走向未來世界從 5+2 開始—產業徵才博覽會」第二場，於楠梓加工出口區管理處舉行的「循環經濟與國防產業」主題徵才，日月光高雄廠配合畢業季，同步在高雄科技大學招募。



日月光指出，本次招募活動現場，以 AR 呈現日月光的綠建築、工廠、天車、搬運系統等畫面，透過 AR 在現實世界中疊加虛擬影像的方式，讓前往的受試者將工廠放在掌心，經濟部政務次長曾文生更前來日月光招募攤位，與 AR 虛擬工廠互動，體驗超多元的跨界創新力量。

日月光集團資深副總周光春表示，優秀人才是促進科技產業永續發展的基礎，日月光除大規模延攬高階技術人才外，也重視人才的培育和養成，未來在工業 4.0 的推動下，全球是自動化的世界，數據量越來越龐大，更多智慧製造、軟體開發、數據分析等，都需要高階技術人才來建構。

日月光指出，集團除擴大徵才，更秉持著培育新世代 AI 技術人才為目標，3 年內總投入 2600 萬元，其中分別 1800 萬元的 AI 產學合作案及人才培育，並於今年初再投入 800 萬元全新打造 AI 深度學習環境，同時與中山大學合作「AI 技術領袖人才訓練專案」，以強化科技研究、人才培育與產業的連結。