〈乖乖董座專訪〉極低調廖清輝露面 喊話重新擦亮招牌

老字號零食「乖乖」可說是從老到小無人不知的台灣經典零嘴，但有多少人知道，乖乖成立初期是為美國藥品工廠代工，後來從藥品轉作食品？而面對各國進口零食充斥在市場上已成常態，乖乖又如何站穩一席之地？一向低調行事的乖乖新任董事長廖清輝，罕見對外積極表態，現在要扛起的責任就是─「重新擦亮乖乖招牌並發揚光大」。

廖清輝提到，回來前其實一直在擔心是不是員工或是銷售端有問題，但回到公司後，發現其實幹部們「都很強，比原本想的好很多」，較 20 年前離開公司前進步許多。

而工廠雖然多是老員工，但工廠生產需要的就是經驗，「生產技巧是靠經驗磨出來」，「就好比雖有食譜，每個人做的口味都不同」，廖清輝對於目前整體研發能力，相當滿意。

除了生產端無疑慮，廖清輝說明，每周乖乖都有固定的會議，結合研發、採購和工廠幹部共同討論協調，「回來後感受到公司具有高凝聚力」，因此，上任至今，未有任何中高階主管的調動。

乖乖成立初期是為美國藥品工廠代工，後來從藥品轉作食品，與多數食品廠的風格相同，一向低調保守，但廖清輝說，現在發現「太保守的態度，生意也不太適合」。

因此，業內也在觀察，廖清輝會如何帶領一家保守的食品廠迎向快速變遷的時代？

廖清輝強調，消費者認識的乖乖已不是傳統的乖乖，早已擁有多角化經營方式，生產面持續以製藥的高標準去做食品，但年輕化的方向繼續著墨。

廖清輝雖曾長期離開乖乖經營面，但他強調，從第一支廣告就參與在公司的發展中，一路成長「就像自己的小孩」，乖乖公司是一輩子都關心的志業。

廖清輝更提到，心中有幅美麗的圖畫，「畫中是一家老中青三代都吃著乖乖，代表每一個人都是吃乖乖長大」，所以，現在扛起的責任就是要「重新擦亮乖乖招牌發揚光大」。

另外，被問及是否有讓乖乖 IPO 的計畫，廖清輝回應，有沒有 IPO 沒關係，但必須採 IPO 的方向去整理公司整體結構。