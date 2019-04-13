熱門股—鴻海Q1營收靓 外資歸隊喊出百元目標價 市值再戰1.2兆元

鴻海 (2317-TW) 繼去年第 4 季繳佳績後，今年第 1 季營收也創同期新高，加上外資法人看好 iPhone 銷售狀況好轉，鴻海獲利也將升溫，將評等由中立調升至加碼，目標價上看 105 元，加上外資連 12 買，鴻海 4 月以來股價飆漲，近 2 周大漲 17.7%，也推升市值半個月內大增逾 1800 億元，直逼 1.2 兆元。

鴻海 3 月營收 3766.05 億元，月增 41.8%、年增 7.9%；第 1 季營收 1.06 兆元，季減 41.6%、年增 2.8%，雙雙創下同期新高。

外資法人指出，隨著蘋果彈性調整價格，iPhone 的銷售展望逐漸轉佳，加上營業費用下降，以及子公司富智康 (FIH) 虧損狀況改善，均有助獲利表現，因此將評等由中立調升至加碼，目標價由原先 76 元，上調至 105 元。

外資也從上月底開始，回頭加碼鴻海，連續 12 個交易日共買超 12.33 萬張，持股比重也由 42.47% 回升至 43.5% 以上，增加超過 1 個百分點。

而在各方利多加持下，鴻海 4 月以來股價走揚，短短半個月飆漲 17.7%，12 日收在 86.5 元，創下近 10 個月新高，也帶動市值激增逾 1800 億元，來到 1.119 兆元，收復 1.2 兆元僅一步之遙。