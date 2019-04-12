張國榮：購物店轉型退稅店，創造境內外匯

文．洪寶山

政府推動南向政策，陸客團減少，直接影響到觀光旅遊業，包含旅行社、飯店、遊覽車及眾多小吃攤販的生計，而其中最不為人知的購物店也難逃裁員或關店的命運，很多人對購物店不了解，其實它是觀光旅遊業背後很重要的能源，更是創造就業機會和境內外匯的要角。

根據資料統計，二○一四至二○一六年三年間，台灣每年觀光收入超過四千億台幣，陸客所創造出來的經濟效益超過兩千億台幣，其中，陸客在購物店消費的金額大約是一千兩百億台幣，占六○％，實力不容小覷。

台灣的購物店，從北到南，各有不同特色，譬如說，台北伴手禮鳳梨酥、手錶、百貨精品，台中、南投推出健康食品、面膜等生技產品，到了嘉義，有茶葉、檜木工藝品，再往南的高雄，有膾炙人口的珠寶鑽石，屏東有水果乾，往東發展，則有台東的珊瑚及花蓮的玉石、貓眼石等。

購物店是市場的自然需求

「購物店的形成是市場的自然演變」，中華觀光精品產業協會秘書長張國榮說，其實在沒有陸客之前，台灣境外觀光客主要集中在日本客、港澳及僑胞，了不起三百多萬人，二○○八年以後，因為陸客來台觀光人數快速成長，企業投資及就業人員如雨後春筍般林立，帶動相關產業的發展，尤其是購物店。企業的投資，有的蓋飯店、買了遊覽車、開了餐廳、報考導遊，「現在說斷就斷，你要他們怎麼辦？」

購物店跟旅行社及整個觀光產業的關係，張國榮以一列火車來做比喻：「旅行社就是火車頭，對外招攬國際旅客，旅行社不動，其他的行業動不了。各行各業就是在火車頭後面的一節節車廂，包含旅館業、餐飲業、遊覽車、遊樂景區、商圈、購物等，購物店在這裡面扮演一個很特殊的角色，就是提供火車頭能源，火車要有力量，才能拉動後面一節節車廂，而這動能就是財務支援和利潤共享。」

因此，購物店不單只是購物店，還關係一整個產業鏈，舉例來說，玉石產在花蓮後山，不可能單憑己力就可完成，背後是很多供應商、製造商、設計、包裝、運輸等上下游一起努力，整個產業鏈又代表龐大的就業市場，因此，「購物店是最能夠雨露均霑的行業」，之前有少數人批評，購物店只有少數人獲利的說法實在偏頗。另外，購物店和旅行社是一共生互利的關係，「旅行社有利可圖，再去爭取更多的陸客，把市場做大」，這也是陸客開放的前面幾年，能快速增長的主要原因。

或許有人批評，這是只有購物而沒有文化的行程，張國榮駁斥這樣的說法，他表示，有沒有文化是看行程而不是看購物，「如何定義文化行程？去故宮算不算？去佛光山、中台禪寺算不算？」早期的陸客來台，他們希望去阿里山、日月潭、故宮、太魯閣，但是這些景點分散各地，所以在行程安排上以環島為主，而在陸客消費力又顯得特別強大，為了滿足陸客的需要，就形成了整個購物的市場。而事實上，國際上也已經公認，購物是觀光體驗旅遊的一部分，「如果少掉購物這一塊，變成純粹旅遊，那觀光產業就毫無經濟效益可言。」

陸客團減少，確實對購物店影響很大，根據品保協會資料，二○一六年登記在案的購物店有三百家，兩、三個月前，張國榮再取得的資料，剩下一百七十家，幾乎是腰斬，留下來的店家，大概都還在賠錢，對採購和就業市場都產生很大的影響。

轉型退稅店 創造境內外匯

「購物店不是原罪，它帶動很多產業的發展」，張國榮平心說，其實業者很明白，陸客環台旅遊的發展已經告一段落，接下來陸客在購物方面會更加理性，所以在產品上，購物店希望能跟地方政府合作，將地方有特色的文創商品導入購物店，所吸引的對象，就不會侷限在陸客。第二點，很重要的是，購物店要朝著境內退稅店發展。

弔詭的是，購物店帶動觀光產業的發展，但在行政、法律上，卻不屬於觀光產業，張國榮坦言，「購物店目前是特許行業，我們的主管機關是內政部不是觀光局」，因此，精品協會認為「必要將購物店納入觀光產業，逐步導入有法可管的範圍，再轉型為境內退稅店」，如此一來，不單是陸客，其他國際旅客、自由行、商務、老人團等等，都可以來消費。

「退稅店是鼓勵觀光客消費的一種作為，各國皆然」，以日本來說，境內退稅店已經超過兩萬多家，便利店都可以直接退稅，整個東南亞國家，台灣的退稅店最少，兩千家不到。台灣可以做的是，結合觀光工廠，一年之內就可提升至三千到五千家。試想：一家有退稅、一家沒有退稅，遊客會去哪一家？一定去有退稅的店，因為「他們會認為沒有被政府賺到錢」。

APP 導覽 吸引遊客消費

退稅店的好處，不只是刺激消費，對於整個產業面，不管是中央政府、地方政府、遊客、地方的文創工作者及就業市場，都是正向的發展。未來退稅店業者可以從觀光客的消費導向，提供資訊給文創業者，創新商品。其次，地方政府可以在知名景點設立客服中心，並與退稅店建立地方特色商品退稅店，同時服務國內外旅客，如此可以活絡地方產業，帶動地方繁榮。

購物店如何轉型為境內退稅店，張國榮提出三點具體措施：

一、首先將購物店納入觀光產業一環，並制定管理辦法，規定購物店必須要有退稅功能。

二、政府獎勵並輔導業者成為具備退稅功能的商店─推動退稅店倍增計畫。

三、將購物店觀光工廠商圈及其他具備退稅功能的店家納入台灣觀光旅遊購物導覽 APP。

再來，精品協會也建議能夠簡化退稅手續，取消紙本作業並改為 APP 作業，步驟有：

(1) 當觀光客入境時，請其加入台灣觀光 APP 並登入。

(2)APP 內提供台灣各地觀光導覽地圖，包含景點、美食、退稅店等資訊。

(3) 設定半徑範圍內的各式退稅店，主動提醒觀光客附近有哪些商店、提供哪些商品等。

主動導客到店家不但可以刺激消費，值得注意的，透過 APP 可以建立觀光客的觀光大數據，未來甚至有可能走向跨境電商，只要讓觀光客願意消費，就是在創造境內外匯收益。

至於退稅店會不會減少政府稅收，張國榮認為，不會減少，反而會增加。因為從生產開始，從製造商、大中小盤商、零售商，最後到消費者手上，整個過程中，除了最後這筆交易免稅外，其他交易都還是要繳稅。把市場做大，對政府只有好處沒有壞處，「與其讓觀光客不消費，政府一毛錢都課不到，還不如鼓勵他消費，美其名是退稅，但實際上政府在其他稅收上面收到的會更多。」

最後，張國榮提到，台灣觀光產業沒有戰略規畫，政府一直以來都是重工商而忽略旅遊業，所以看不到產業政策，沒有政策，就不會有戰略，也沒有可執行的發展計畫，所以至今主管機關還是三級的局處單位，即使是歷任觀光局長非常努力，但預算不夠、人力不足、平台太小，能真正起到作用的只能是辦辦旅展、做媒體廣告及一些補助，他個人認為，政府若要有作為，首要的是將觀光局升格，而且必須是獨立、不跟其他部會合併的單位，才能獨立決策，而有整體的戰略發展。

來源：《理財周刊》 972 期

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