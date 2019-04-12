法財長：美、歐若引貿易戰 將是政治和經濟上的錯誤

法國財政部長 Bruno Le Maire 週四 (11 日) 表示，在全球經濟成長已經放緩之際，在美國和歐盟之間發起貿易戰將是個政治和經濟上的錯誤。

美國總統本週在兩篇推文中對歐盟大肆抨擊，宣稱歐盟「是個野蠻的貿易夥伴」。

Le Maire 在華盛頓召開的世界銀行和貨幣基金組織 (IMF) 會議中指出，「我們必須避免貿易戰。我們正面臨著全球和歐洲經濟放緩的局面，而經濟放緩的原因是全球各地都存在貿易緊張局面。」

他說，「美中之間存在貿易緊張局勢。此刻更不宜在美國和歐盟之間加劇貿易緊張局勢，這將是個政治和經濟上的錯誤。」

自上任以來，川普就不斷挑釁包括歐盟、中國和加拿大在內的主要貿易夥伴，因為他認為它們與美國間的貿易往來影響了美國勞工和企業。所以川普提高了一些美國進口產品的關稅，導致全球貿易不安，讓許多政府和分析師認為這就是傷害經濟活動的元凶。

IMF 本週大幅削減了自去年 10 月以來的第三次全球成長預測。IMF 表示，預計 2019 年全球經濟將成長 3.3%，低於先前預測的 3.5%。

IMF 表示，歐洲經濟體將成為全球經濟放緩的最大因素之一。歐洲經濟和金融事務、稅務和海關事務專員 Pierre Moscovici 表示，與美國再生貿易衝突對歐盟來說時機非常不巧。

他解釋說，歐盟目前正準備迎接另一個潛在的打擊：英國無協議脫歐。

英國和歐盟本週稍早達成協議，將英國脫歐的最後期限再延長至 10 月 31 日。Moscovici 表示，接下來的 6 個月應該用於確保英國不會硬脫歐並放緩歐洲和全球經濟。

他說，「儘可能避免無協議脫歐。」「我們必須真正找到一個共同生活的方式，為此，有協議總比沒協議來得好，雖然不知道協議為何，反正一切視英國人何時能確定他們想要的東西而定。」