Samsung pay強勢進軍電子票證市場 使用率目標拉升至7成

三星今 (11) 日宣布與悠遊卡公司合作，未來將悠遊卡導入 Samsung pay 中，功能最快在年底上線，讓消費者在交通付款、小額支付上，用手機嗶一下就能進入交通運輸系統，省去拿出實體卡片的時間，體現無現金無實體卡的智慧生活；三星預期，目前 Samsung Pay 在台灣的積極使用率是 5 成，與悠遊卡結合後，目標希望可拉升到 7 成。

三星自 2015 年推出 Samsung pay 後，積極布局全球市場，以同時可支援 NFC(近場通訊)、MST(磁訊號安全傳輸) 技術的行動支付打響知名度，廣泛使用於全球 24 個市場，近年來更鎖定電子票證市場，目前已在大中華 (中國 / 香港)、南韓、新加坡、英國等 5 個地區，結合當地交通卡功能，讓手機就是交通卡，嗶一下就能快速進入閘門。宣布與悠遊卡公司合作，希望讓台灣成為第 6 個使用 Samsung pay 就能進出交通系統的地區。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Samsung pay 希望以更親民的方式，讓消費者體驗無實體的智慧生活，借助在香港八達通地鐵成功的經驗，希望打入台灣電子票證市場，與悠遊卡公司合作就是看準悠遊卡 2000 萬個活躍用戶的龐大市場。

目前 Samsung pay 能在全台悠遊卡 POS 機使用，自去年 8 月在全球已累積高達 13 億次的消費紀錄，在台灣積極使用率接近 5 成，但市占率與 Apple pay、Google pay 等其他電子支付仍有段差距，陳啟蒙表示，未來結合悠遊卡功能後，消費者將可以在任何有標示悠遊卡公司 LOGO 的交通運輸系統、小額消費等場所使用 Samsung pay，進而提升 Samsung pay 的消費使用率。

而被問到是否會考慮進一步與其他電子票證公司合作，陳啟蒙說，都有在接洽，但目前先以悠遊卡公司合作為主。