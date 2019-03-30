〈車市〉2019車訊風雲獎由這款國產車拿下 擊敗A-Class

第十四屆「2019 車訊風雲獎」評選結果於今 (29) 日出爐，最終由裕日車 (2227-TW) 旗下 Nissan Kicks 獲得多數評審的肯定，榮獲 2019 年度風雲車大獎。

圖表：車訊風雲獎提供。

主辦單位車訊風雲獎執行委員會指出，Nissan Kicks 以全面的安全配備和高 C/P 值擊敗 Mercedes-Benz A-Class、Toyota Camry 等眾多對手，奪得「2019 最佳國產 SUV」、「2019 年度風雲車」和「2019 最佳人氣車款」三大獎項，而 Nissan Kicks 得獎也顯示，消費者對國產汽車完工品質深具信心，並象徵國產車將進入主動安全新世代。

由於進口車商引進多款新產品，且國產車廠在去年也引進數款新世代車款，今年參與評選款達 45 輛，競爭相當激烈。

以「2019 最佳進口小型 SUV」獎項的入圍車款為例，光是該級距 2018 推出的全新車款就高達 9 部，其中有強調新世代概念 CUV 的 BMW X2、Lexus UX、Volvo XC40、Hyundai Kona、Infiniti QX30 等，以及 Ford EcoSport、Mahindra KUV100 等，入圍車款各具特色，引發評審多元的看法；經過兩輪激烈的不記名投票，最後由 Volvo XC40 脫穎而出。

而「2019 國產 SUV」的 4 部入圍車款風格各異，其中 CR-V 更是 2018 年度風雲車得主，實力強勁，還有 Mitsubishi Outlander、產品各方面表現均衡的 Nissan X-Trail，但最終由 Nissan Kicks 在兩輪投票下獲得大多數評審的支持。

此次評選經由 25 位來自汽車媒體、各領域專業人士，進行二輪的不記名投票決選，評審團同時評選出 13 個級距的年度最佳車款，提供國內消費者購車時的重要參考依據。

另外，主辦單位表示，本屆首次將「主動煞停」測試列入評審體驗項目中，彰顯主動安全的重要性。