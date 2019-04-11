尋找低基期、高轉機的電子股

【撰文／王榮旭】

大盤從年初低點 9319 以來，大漲 1500 點，逼近去年「萬一」大頭部區，僅管如此多頭行情還是欲罷不能，除了提前反應美、中貿易戰可望和平落幕外，這波資金行情帶有軋空的味道，到 4/9 上市櫃融資餘額共 1770 億元，只比年初 1/4 的餘額 1692 億元多 78 億元，增加幅度僅 4.6％，遠不及大盤漲幅 16％，內資普遍被軋空手，最大贏家則是今年在上市櫃累計買超逾 1400 億的外資，外資留倉 4 月台指期淨多單逾 6 萬口高水位，外資可能繼續買超，大盤挑戰「萬一」不是不可能，隨 3 月營收公佈，個股走勢分歧，5G 業績果真亮眼，散熱股雙鴻 (3324)、泰碩(3338) 營收皆創新高，5G 網通設備智邦 (2345)、智易(3596) 營收也分別創下歷史次高及第三高，但股價基期較高，影響市場追價意願，5G 主流不變下急跌就是找機會，如雲端伺服器大廠緯穎(6669)，最近跌到 350 元以下，本益比僅 10 倍，低檔頻頻拉下影線，代表有人在接，投信自緯穎掛牌以來天天吃貨，8 天就買快 2000 張，後勢看好。

大盤拼萬一 個股轉進低基期

Q1 營收出爐後，季報在 5 月 15 日前公佈，個股有季報變數壓力，加上指數處於相對高檔，部份法人或主力資金轉向低基期股票，進可攻退可守，像 4 月以來投信及外資法人大買鴻海 (2317) 逾 7 萬張，鴻海去年營收創新高，但獲利是 5 年新低，Q1 股價最低跌到 63 元，沒跟上大盤千點行情，隨毛利率回升，估計今年 EPS8.5∼9 元比去年成長，本益比往 10 倍調整；法人最近也大買今年沒怎漲到的晶電 (2448)，4 月股價補漲近 2 成，晶電去年 EPS 虧 0.42 元，Q1 恐怕還難以轉盈，但傳出蘋果將導入 Mini LED 背光，晶電目前在 Mini LED 進度最積極，受惠程度也最大，具有低基期及高轉機的優勢，後勢值得追蹤；最近突破盤局由低檔向上，包括電子標籤大廠元太(8069)、COF 封測南茂(8150)、車用電子同致(3552)、手機大廠宏達電(2498)、通訊 PCB 先豐(5349)、軟板嘉聯益(6153) 及位速 (3508) 等。

來源：《萬寶週刊》 1328 期

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