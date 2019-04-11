聚積Mini LED可望大爆發

【撰文／陳子榕】

下一階段的 LED 顯示技術將演進到 Micro LED 市場，聚積已經於 2017 年獲得三星供應商評鑑，因此除了小間距 LED 顯示器之外，雙方也正在聯手開發 Micro LED 技術，希望能在 2020 年搶攻 Micro LED 市場。三星於 2019 年的美國消費性電子大展當中，再度秀出最新的 Micro LED 電視，具備模組化拼接功能，讓消費者可以依照自己的需求組合出自己想要的顯示器外型。聚積指出，現在正專注於開發可堆疊的常規與異型顯示器，以及將 LED 轉移至印刷電路板的巨量轉移技術，正好符合目前三星的開發計畫，因此看好一旦開發成本及市場需求進入爆發階段，聚積也有機會搭上這股潮流，大搶 Micro LED 商機。

聚積已經打進三星認證廠商

聚積 (3527) 繼打入三星小間距 LED 電影院後，目前正在積極與三星共同研發 Mini LED 及 Micro LED 技術，聚積現在於 Mini LED 驅動 IC 及背光模組驅動 IC 已經具備量產水準，且將有機會拿下韓系、陸系供應鏈訂單，2019 年 Mini LED 相關產品出貨看增。聚積 2020 年將有機會開始放量生產 Micro LED 相關產品，由於聚積已經打進三星認證廠商，屆時可望搭上三星 Micro LED 商機。聚積目前在小間距 LED 驅動 IC 市場已經成為市場領先者，推估，由於三星已經規畫將在全球主要城市打造 LED 電影院，屆時對於聚積小間距 LED 驅動 IC 需求將遠高於 2018 年，預期 2019 年聚積該領域產品將可望翻倍成長。

每股純益 7.03 元 配息 5 元

聚積在小間距顯示器產品布局效益發酵，總營收攀高至 29.85 億元，年增 9.92％，並改寫歷史新高紀錄，歸屬母公司淨利 2.68 億元，年增 91.8％，為 6 年新高，每股純益 7.03 元。聚積董事會決議去年度盈餘每股配發 5 元現金股息。

來源：《萬寶週刊》 1328 期

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