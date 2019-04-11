【台新投信】美股走出獲利谷底 拉回找買點

AI、自駕、5G 題材豐 優先布局創新科技相關基金

今年第一季美股一反去年底頹勢，呈現驚驚漲格局，屢創波段新高，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股波段漲幅不小，短線震盤整理在所難免，唯美股第一季財報應為全年低點，預期科技產品庫存調整在第二季近尾聲，下半年展望將逐步上揚，配合美國總統大選將至，後市漲升行情可期，第二季若遇拉回可逢低找買點。由於 AI、自駕、5G 題材豐富，建議優先布局美國創新科技相關基金。

蘇聖峰指出，目前大環境仍利於美股走勢，在總經方面，全球央行論調偏向鴿派，FED 與 ECB 升息機率降，ECB 進一步推出 TLTRO「長期再融資操作政策」，營造全球寬鬆的資金行情。即使先前干擾市場最甚的中美貿易戰，由於談判已逾一年，雙方以時間換取空間可舒緩風險性資產壓力，若之後達成協議，對股市更具激勵作用。在評價面上，雖然美股短線漲多，但 S&P500 與 Nasdaq 指數本益比僅微幅高於 5 年平均，並不算貴。

蘇聖峰表示，雖然美國科技股的獲利與資本支出相對去年下滑，但近期下修有望趨緩並觸底，負面消息亦逐漸淡化，例如歐美半導體族群 4 月份已走出一波反彈，且從 2005 年至今，美國科技股的企業獲利成長幅度始終優於整體市場；就產業面分析，人工智慧（AI）、5G 及自動駕駛等科技創新產業成長趨勢確立，如近期全球最大智慧手機廠和最大記憶體晶片廠三星電子宣布將擴大對新興科技領域的投資，聚焦於 AI 和 5G 等；中國三大電信商也確定 5G 商用時間都在明 (2020) 年，預估今年資本支出總額將高達 3031 億人民幣，有利於創新科技相關基金後市表現。

【上述個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本基金未來之必然持股。】

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