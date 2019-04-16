大方加LINE、零距離溝通 用醫術把情傳下去 台中榮總外科部主任陳周斌醫師專訪

文●鄭慧菁

腸道通行無阻，是每個人一天中要辦的「大」事，無奈研究顯示，一般人便秘盛行率約十五％，老年人更高達二四％～四十％。人生大事不順暢，很容易埋下病根。

台灣每年新增一萬五千名大腸直腸癌患者，發生率高居世界第一，為患者健康把關的醫師，顯得至關重要。出生屏東萬巒的台中榮總外科部主任陳周斌，用最堅毅的個性，不斷磨練、精進、提升醫術，克服每個難開的刀，才能讓患者獲得最好的康復機會。

「人家交給我們，我們要給對方好的結果。」他說。

大學運動撞破視網膜 名醫執刀觸動心靈

生長在純樸的屏東，烈炎讓陳周斌對未來充滿憧憬與熱情，「在我求學的年代，醫學系是非常風光的。」沒有父母打罵、逼迫，一路念書都是自動自發，考上陽明醫學系讓家人萬分驕傲，在親友面對走路有風。

把自己照顧好，成為陳周斌隻身北上求學的首要功課，大一就因為闌尾炎住院開刀，讓這準醫師第一次體認到醫師在患者心中扮演的角色。

從小熱愛運動，陳周斌一直到上大學，都維持打排球的習慣，沒想到大四那年，因為球賽太過激烈，與球友發生嚴重碰撞，造成視網膜剝離。視網膜剝離通常發生在近視六百度以上的患者，以及因為外傷所致，是眼科手術中最為嚴重且難處理的疾病之一，處理不好就有失明的風險，所以每位患者都希望由名醫執刀。

陳周斌被送往台北榮總就醫，手術前先回屏東告訴父親狀況，當時陳父只問了他一句「要不要包紅包？」

「當年是由台北榮總一位非常權威的眼科醫師幫我開刀，他現在依然在公部門負責重要的職務，」擔心對方不願提及這些過往，陳周斌始終沒有透露醫師大名，但言談中聽得出對前輩的景仰與愛戴，「我當時只是個學生，沒有財力，更沒有人脈，」早年想要由權威醫師執刀，患者及家屬必須吃不少苦，也難怪陳父直覺要幫孩子打點好。「還記得求診的時候，醫生只用輕鬆的口吻聊到『陽明的？你是我做的第三個』態度一派輕鬆，一點架子也沒有，至今仍不相信他會親自幫我開刀。」

二次手術經驗，讓陳周斌體認到「手術做得好，能讓患者如獲新生。」成為他選擇外科的第一個契機。一九八五年畢業，當時外科非常搶手，陳周斌成功擠進了這個窄門。

把這份情傳下去 成為良醫的原動力

自己生病時獲得醫師很大的照顧，讓陳周斌立志要成為一位術德兼備的好醫生，也時常以此勉勵學生。訪談時被問及良醫該具備的條件，陳周斌直言「我沒有答案」，但隨即起身拿出《把這份情傳下去》送給我，扉頁用鋼筆寫著兩句話「秉習醫之初衷聞聲救苦，持社會之資源為善最樂。」

台灣健保制度，是世界各國效仿的對象，但也是被犧牲的醫護人員最詬病的地方，陳周斌則認為，在疾病面前人人平等，健保則是讓平等得以伸張的基礎，「制度不可能盡善盡美，但凡事不要只針鋒相對，如果建立的精神是出於良善，就要去鼓勵他。」

《把這份情傳下去》是陳周斌每次在醫院交流的時候，都會分享的一本書。回去後翻閱這本感動過無數人的作品，裡面一篇文章就像陳周斌的寫照。一位醫師和他的妻子及兩歲大的女兒，因為汽車故障，被困在國外著名的露營地，他獨自步行兩個小時才找到公共電話撥給修車廠，雖然當天是周日，但技師聽到對方有難，願意開半小時的車前往搭救，技師抵達時他驚訝對方下半身完全癱瘓，「這趟任務必然十分艱辛……」他心想，等待過程中，醫師腦海中浮出一堆數字，不知修好要花多少錢？「只是電池沒電，充一下就可以上路了。」技師開口，沒有收半毛錢準備離去，「我該付你錢的，」醫師堅持，「在越南的時候，有人幫我脫離比這更糟的險境，但那個人只叫我把那份情傳下去。」技師說。

學生時期受到良醫幫助，讓陳周斌立志成為一名良醫造福病人，就是這份情傳下去的最佳寫照。

來源：《現代保險雜誌》 364 期

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