【撰文／張文赫】

現在最火紅的大戲，就是「我們與惡的距離」收視率連飆新高，「台股與萬一的距離」則是投資人最火的話題，加權指數連創今年新高，4/16 一度上萬一，看回不回，想進場的人等拉回，但卻又一路軋空，讓大家進退兩難。不過我的看法是，與其等帶指數拉回，不如關注個股股價與創新高的距離，可以觀察到近期類股輪漲的速度是越來越快，水往低處流，資金也是一樣，高基期換到低基期，連最弱勢 LED 類股都開始補漲，捨高就低。

台灣焦點全在鴻海董事長郭台銘身上，為了台灣的未來，他鬆口表參選台灣 2020 總統大選，在臉書上說出千字箴言，郭董的身分與成功的企業版圖，以集中、美雙方的友好關係，比起目前藍、綠營的候選人都來得適當，如果 2020 順利當選，一定對台灣的競爭力肯定有實質上的幫助。若以投資股票的角度來看，鴻海集團自從 iPhone 不熱賣後，集團股完全失焦，整體基期位置來到非常低的水位，而鴻海從底部翻揚，結束空頭，如今郭董參選，題材面利多讓鴻海集團的小金雞充滿了想像空間，列出泛鴻海集團的表提供投資人參考。

亞太電、台揚、建漢、台通有 5G 概念

5G 是今年貫穿台股的重點，而鴻海集團中有 5G 概念的個股就為首選，鴻海集團自 2014 年布局 5G、8K 多年，5G 布局從基地台、小型基地台、邊緣運算到 HPC 等 5G 網路架構，8K 則包含 8K 電視、攝影機、製作中心跟解壓縮技術，打造 5G 加 8K 整體架構。

5G 今年將提前商轉，行政院積極推動 5G 垂直產業應用網路，在 2020 年育成至少一家國家級 5G 系統整合公司，亞太電 (3682) 已經率先通過 NCC(國家通訊委員會)驗證並正式取得使用執照，未來將預先導入 5G 可行性服務，像是智慧工廠、環境監控等相關智慧生活應用。亞太電與鴻海於於台北內湖及土城打造 5G 實驗網，建立 3GPP 規範標準之 NSA 網路架構，採用國際熱門的 3.5GHz 5G 頻段、100MHz 連續頻寬進行驗證，並透過實驗網路的整合及測試，提前佈局未來 5G 應用。亞太電也已公布，成功完成室外 5G NR 實驗網基站建置與測試，並率先獲 NCC 核可驗證，正式取得使用執照，透過實驗網路的驗證提早進行整體網路演進的測試，並預先導入 5G 可行性服務，更有利於爭取 2020 年後 5G 全球性商轉商機，今年 3/20 亞太電也與諾基亞、愛立信、宏達電，展示全台首次 5G、8K、360VR 的實際演示，加速 5G 加 8K 應用與商機可望成熟，2020 年日本東京奧運就是 5G 加 8K 的最好宣告。

2014 年鴻海旗下負責 4G 的子公司國碁，以每股 20 元，總金額約 116 億台幣，認購亞太電信約 14％股權，成為亞太最大單一股東，目前亞太電股價還在票面值之下，近期剛完成 9 個月底部。

台揚 (2314) 為鴻海集團的微波及衛星通訊系統及器材製造商，去年 EPS 0.22 元，因應美中貿易戰已先移一條產線回台，同時積極布局搶進低軌道衛星用戶 (LEO) 終端設備市場，搶進太空探索科技公司 (SpaceX)、波音(Boeing) 等大廠供應鏈，目前全球 LEO 業者超過 20 家，預估相關商機可在 2022∼2023 年發酵，今年營運主要成長動能以寬頻衛星設備 (VSAT) 及 MOBILE(行動通訊)為主，股價創下一年新高。

建漢 (3062) 主要從事網通設備 OEM、ODM 服務，產品線分為固定式寬頻、行動式寬頻產品、無線模組、SiP、數位家庭產品，去年 EPS 0.6 元，股價創下 9 個月新高。

廣宇 Q1 YOY 成長大

1237 期在封面故事 1「選年報業績股過清明」領先推薦廣宇 (2328)，如今股價又創下波段新高 27.75 元，外資、投信法人只買不賣，籌碼面具有優勢。公司主攻連接器，組裝及 PCB 三大領域，2017 年入主夏普後，接手成為夏普供應商，負責代銷夏普的面板、光學、感測元件等產品，廣宇也供應 PCB、連接器、線材等零件給夏普。

今年本業提升的重點將來自日本任天堂的 SWITCH，任天堂預計將再推出改款機，相較過去推出單一機種而言，今年則採入門款及高階進階款作為發表策略，由於款項由一款轉為兩款，此將提升 PCB 備貨需求，且高階款在單價及毛利也可望提升。另外 EMS 事業因今年被動元件價格回落，毛利及淨利會比去年好。連接器事業處方面，加強新的產品項認證，包含工控、醫療以及車用，其中車用訂單在中國新客戶的加持下，有利未來拿下更多市場份額。

來源：《萬寶週刊》 1329 期

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