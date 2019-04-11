【統一投信】A股進入財報檢驗期 逢低布局迎下半年行情

中國 A 股連續 3 個月上揚，今年以來表現全球最強勢。統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，A 股三大利空逐漸淡化，包括經濟可望於今年首季觸底、政府監管放鬆、美中貿易戰近尾聲，隨著企業年報及季報將進入密集披露期，預料大盤指數將進入橫盤整理，個股要接受業績檢驗，短期股價或受先前短期業績影響呈現較大波動，基本面具有長線競爭優勢及經營穩健、現金流佳的公司，為目前持股首選，預期下半年經濟緩步復甦，加上國際資金持續流入效應，第二季可逢低分批布局，迎接下半年基本面行情。

陳朝政指出，中美雙方近期皆在加快貿易談判進度，透露出兩國都有儘早達成協議的意願，有望在 4 月底前敲定最終協議，有利大環境投資氛圍。內部方面，中國政府在政策上自年初開始轉為寬鬆，人民銀行（中國央行）第一季加大釋放資金力道，民間融資總額持續上升，資金面寬鬆；3 月份製造業採購經理人指數也回暖，政策托經濟底的效應有望逐步發酵。

股市增量資金上，今年第一季滬深兩市「北向通」淨流入資金達 1,254.4 億元人民幣 (下同)，是去年同期 421.9 億元的 3 倍；由於 MSCI 預計年底之前提高 A 股納入因子為原來的 4 倍，富時羅素和標普道瓊兩家國際指數編製公司也分別在 6 月和 9 月首度納入 A 股，預期海外資金仍將持續流入。

此外，中國的保險公司、銀行、資產管理等機構資金，目前在 A 股的持股水位仍然偏低， 但今年來 A 股漲幅迅速，上述機構難以在短時間內大幅提升部位，近期的震盪整理期，將帶來好的進場時機。隨著境內外機構法人未來陸續加大持股部位，A 股市場投資配置將更為理性，股市走勢也將更穩健。

投資題材上，持續看好高新科技、人工智慧及新能源汽車三大版塊，並積極佈局於 MSCI 成份股；聚焦基本金屬、食品、家電、基建原料等大型藍籌股；同時配置行業成長趨勢向上及新技術相關領域。另看好具股利保護和消費升級利基的大金融與大消費板塊、及受惠「滬港通」資金量持續放大的高股息且具投資價值的壽險和銀行股。

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