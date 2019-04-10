尾盤下殺 蘋果結束連九漲

市場密切關注蘋果股價，因其正邁步重回兆美元俱樂部，外界關注週二 (9 日) 「若」蘋果股價再次收漲，將有望創下連續第 10 個交易日走高，為 2010 年 10 月首見。

隨著蘋果在上月底春季發表會推出多項新服務後，蘋果股價穩步回升，該公司週一已寫下連續第 9 個交易日走高紀錄。

蘋果股價走勢圖。(圖：Invetsing)

週二 (9 日) 午盤，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.3% 觸及每股 202.65 美元，市值一度來到 9560 億美元。然而，週二尾盤賣壓出籠，最終收跌 0.30% 至每股 199.49 美元，無望連十漲。

蘋果去年 8 月 2 日首度突破兆美元，成為「FAAMG」尖牙股第一家達到此一里程碑的企業。

今年初蘋果預警第一季中國營收低於預期，該公司股價一度落底至每股 142 美元。

為了刺激 iPhone 需求，蘋果走下高價神壇，自去年底至今已四度降價 iPhone，於中國通路、官網調整部分 iPhone 價格。此外，蘋果更極力將投資者注意力轉移到其快速增長的服務業務上。

近期春季發表會，蘋果推出三項新訂閱服務，包括影音服務、遊戲套裝和新聞 / 雜誌訂閱，並與高盛合作推出信用卡。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 週一 (8 日) 指出，蘋果保健市場商機無限，預估醫療保健業務將在 2027 年為蘋果帶來 150 - 3130 億美元的營收。

Wedbush 技術分析師 Daniel Ives 週二 (9 日) 在給客戶的一份報告中寫道：「在經歷幾個月的動蕩之後，正在恢復平靜。鑒於蘋果近期降價策略，最重要的中國市場需求趨勢正在緩慢轉變，有助於推動舊設備汰換升級。」

Wedbush 將蘋果評級為「優於大盤 (Overweight)」，目標價從 215 美元上調至 225 美元，

Piper Jaffray 近期對 8000 名美國青年調查顯示，蘋果依舊是美國青少年首選通訊設備品牌，Piper Jaffray 分析師 Michael Olson 週一 (8 日) 重申蘋果「優於大盤 (Overweight)」評級，目標價為每股 201 美元。

今年迄今，蘋果 (AAPL-US) 漲幅逾 27%，目前來看，蘋果股價收於或高於每股 212.08 美元才能使該公司再次回到兆元俱樂部。

蘋果將於 4 月 30 日公布最新財報，預計蘋果將提供更多有關遊戲、影音和新聞等新服務資訊，並更新資本配置計畫。此外，投資者亦密切關注 iPhone 銷售的情況，特別是關注大中華地區銷售是否回溫。