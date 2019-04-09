【華冠投顧】大盤動不動有高點 短線強弱關鍵在"這裡"

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

長假前昇楷明確提醒「"高檔出貨" 或 "清明變盤" 機會不大，長假之後台股仍屬 "非盤即漲" 的偏多震盪局」，昨日再次重申「多方控盤格局不變，操作上先別預設高點」之看法。

昨夜美股僅小漲小跌，但 Apple 與 Nasdaq、SP500 指數同創今年新高，費半指數更續創歷史新高，今日台股跟進走揚，終場大盤 + 51 點，OTC 指數 + 0.25%，雙雙再攀高峰。

現階段大盤來到 10850 點之上，漸漸深入去年的大量套牢區，同時也滿足了去年 10 月上旬～今年 2 月上旬所打出的「大Ｗ底型態」之等幅測量，亦即套牢賣壓和技術面賣壓都將開始浮現，此外短線如 KD 和威廉指標也有背離或過熱跡象，故不排除盤勢於周選擇權結算後可能較為震盪。

不過，由於全球股市依然牛氣不墜，加上 Fed 決策朝鴿派發展、美中貿易爭端可望有解、"殖利率倒掛" 利空消失...，一旦美股突破去年高點，台股也將不乏資金動能，因此無須預設高點，大盤只要守在上週一 (4/1) 低點 10627 之上，短線就沒有轉弱疑慮。

＜操作策略＆第二季贏家全攻略＞

鑑於盤面賣壓加重，近期最能 "趨吉避凶" 之操作策略可採 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三大原則，達到兼具「下檔風險易守、上檔獲利可期」的優勢。

例如學員持股《一尾活龍》於上周創歷史新高後，昨日遇到利空有守支撐，但今日反彈卻站不穩昨日均價，暗示昨日均價成為短壓，故予以獲利出清。

反之，昨日提到「IC 產業第二季谷底翻揚，錯過已鎖漲停的《6451 訊芯 - KY》不必勉強追價，IC 族群還有否極泰來的潛力股，像是【第二季贏家全攻略】之《智慧好夥伴》就是了」。《智慧好夥伴》便屬前述 "量極縮守支撐" 的標準範例，今日早盤一度隨大盤壓回至盤下，故帶領學員逢低再次承接，隨後拉高小漲收在次高，已見蠢蠢欲動態勢。

同樣的，昨日提及『運動大聯盟』族群之《金枝玉葉》及《聖母瑪利亞》出現整理末端轉強跡象，今日《聖母瑪利亞》隨即創波段新高，《金枝玉葉》很有機會跟進輪動。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，昨日才提過被動元件部分二線股如《8163 達方》、《3537 堡達》、《2456 奇力新》... 整理姿態不弱，今日《2456 奇力新》便在 3 月營收公佈後立馬鎖上漲停，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》跟著沾光，但龍頭《2327 國巨》增量站不上月線、季線及昨高，在指標股沒轉強前只能以反彈視之。光學族群《3008 大立光》3 月營收優於預期、《3406 玉晶光》延續強勢軋空，帶動二線股連袂攻堅。矽晶圓同樣受惠於營收加持，龍頭《6488 環球晶》單月營收再創歷史新高，《6182 合晶》、《5483 中美晶》... 同步走強。單兵突破股則包含《4953 緯軟》、《3114 好德》... 等。

今日弱勢股照舊還是集中在高基期股的修正，以 5G 相關 PCB／ABF 基板如《2368 金像電》、《8046 南電》、《3037 欣興》... 等跌幅較重。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。