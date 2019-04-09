【豐銀投顧】台郡聯發科雙雙創高，接下來輪到誰？

◆盤勢分析

早在今年 2 月份，筆者就跟大家提醒了 5G 會是今年的最大題材。而當時我們看好並公佈了 2 檔股票，一檔是 2454 聯發科、一檔是 6269 台郡。今天，我們很高興看到這二檔股票都來到波段新高了。只不過一檔是持續上揚，還有一檔是漲多拉回。究竟這二檔股票有什麼利多？為什麼能創高？又究竟何時該出還是何時可買回呢？

報載: 聯發科目前正在全力衝刺 7 奈米先進製程，2019 年第二季起將陸續分別有 5G 智慧手機、5G 數據機及伺服器等相關晶片先後完成設計定案（tape-out），下半年將開始逐步出貨，2020 年進入放量出貨，全面挹注聯發科業績成長。另外聯發科曾在 2017 年的 X30 手機晶片跟隨台積電跨入當時最先進的 10 奈米製程，但僅魅族、美圖等陸系手機品牌導入，導致最終叫好不叫座，因此聯發科近兩年調整腳步轉攻中高階手機市場，放棄跟隨台積電的先進製程，轉而使用較為成熟的 12 奈米製程。不過，聯發科已經在 2019 年調整策略，產品線將大幅度轉進 7 奈米製程，預料 2019 年各季都會有 7 奈米製程的晶片設計定案。供應鏈透露，聯發科首顆 7 奈奈米製程的 56G 的高速解串器（SerDes）晶片已經完成設計定案，主要專攻網通大廠思科（Cisco）的企業用網通市場，預計 2019 年下半年將可望開始出貨，開始挹注特殊應用晶片（ASIC）業績明顯成長。

至於台郡，最近即將要法說會，今（8）日公告 3 月營收約為 14.65 億元，較今年 2 月營收 8.96 億元，月成長 63.5%，並較去年成長約 20.9%，表現不俗。今天漲多拉回實屬正常，未來拉回到一個特定的價位時我們將會再加碼，這是一檔可以長線佈局的優質股票，只是股性差了點。至於大盤要漲到什麼時候？目前全球央行都在「賽鴿」，全球各大央行拼命的「放水」，在這情況下股票當然容易漲，不趁這個時候撈股票賺錢要等到什麼時候呢？

豐銀投顧 李世新 分析師