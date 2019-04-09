台翰首季營收5.54億元 年減8.05% 東南亞廠區前景樂觀

台翰 (1336) 今(9)日公布 3 月合併營收達 1.97 億元，因推動二次改革及優化產品結構，年微減 5.71%，累計今年首季營收達 5.54 億元，較去年同期減少 8.05%。台翰表示，藉由首季淡季營運期間推動內部二次改革，同步落實優化產品結構與接單生產基地之彈性產能調配策略，雖然對於短期營收成長表現帶來趨緩影響，但有助於整體毛利率以及獲利能力的精進效益，從今年首季東南亞廠區 (越南 / 菲律賓) 營收比重大幅提升到 88.7%，可見到改革效果的逐步顯現。



在中美貿易的不確定性因素下，主要多功能事務機 / 印表機客戶對於東南亞廠區的量產需求有明顯的提升趨勢，有機會隨著客戶更多新機推出下帶動台翰東南亞廠區總產值的持續提升，挹注整體營運成長。



近期包括 HP、Epson、Brother 等全球主要多功能事務機 / 印表機品牌大廠為搶攻更高市場占有率，紛紛推出連續供墨、無線等全新技術與功能新款產品，並提供全面升級三年保固服務搶市，在主要客戶持續加強新款產品銷售的策略下，將有助於台翰在優化新舊產品結構與接單生產基地彈性產能調配兩大策略的推進，有機會在今年順利達成推動內部二次改革的計畫與目標，創造未來台翰更為亮麗的營運成果。



展望 2019 年第二季，台翰看好主要品牌客戶訂單持續轉往東協國家的強烈需求，使得台翰在東南亞 (菲律賓 / 越南) 生產基地明顯感受到強烈的合作關注，除來自多功能事務機 / 印表機新客戶訂單的詢問度提升，隨著中國製造業廠區遷移往東南亞的步伐展開，在地化生產需求所延伸的產業聚落逐漸成形，也帶動台翰與同業 / 其他產業針對廠區合作的可行性提案持續增加，創造台翰未來本業與其他業務更為有利的拓展機會。