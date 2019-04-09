美國擬向歐盟課徵關稅 以報復空中巴士的補貼

據報導，美國擬對歐盟價值約 110 億美元的商品徵收關稅，並已經提出了一份歐盟產品關稅清單，包括大型商用飛機及零組件、乳製品和葡萄酒，以報復歐盟對空中巴士的補貼。

隨著這項舉措，兩方緊張局勢似乎再度升級。美國貿易代表署 (USTR) 表示，世界貿易組織 (WTO) 認為歐盟對空中巴士的補貼已經對美國產生了「不利影響」。因此，USTR 將依照 1974 年貿易法的第 301 條來執行，WTO 對該項目進行評估後，將公佈最終產品清單，預計在今年夏天會有明確的結果。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 表示：「這起案件已經訴訟了 14 年，現在是採取行動的時候了。我們的最終目標是與歐盟達成協議，以終止所有不符合 WTO 規定的大型民用飛機補貼。當歐盟結束這些有害補貼時，美國額外徵收的關稅也會隨之停止。」

十多年來，歐盟和美國持續針對波音和空中巴士的非法補貼而鬥爭，雙方都曾被抓獲支付數十億美元補貼，以分別協助兩家公司在全球飛航市場中取得優勢。在這段期間歐盟大部分補貼皆保持不變，同時還啟動了額外補貼。

USTR 表示，在 2018 年 5 月世貿組織上訴報告中的一項調查結果顯示，歐盟對高價值、雙通道飛機的補貼嚴重損害了美國的利益。報告中也表示，歐盟的補貼導致空中巴士競爭者波音公司的市占率下降。

波音公司在一份聲明中表示：「波音公司支持美國貿易代表署及其團隊不斷努力，以在全球飛機市場上保持競爭優勢。希望關稅清單草案能迫使歐盟遵守世貿組織過去所提出的裁決。」

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